Lucía Topolansky y Luis Lacalle Pou polemizan por manejo de empresas públicas

El manejo de las empresas públicas enfrentó a la vicepresidenta de la República, Lucia Topolansky con el futuro mandatario Luis Lacalle Pou. La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo en declaraciones al diario La República que observa un intento de limitar las empresas estatales.

“Viene otra vez un Lacalle al gobierno, eso lo debemos visualizar. En su momento estuvo la idea de eliminar las empresas públicas; ahora eso tan grueso no se puede hacer, pero se hace lo mismo, se busca hacer lo mismo con la lima, limarlas de modo de desmonetizarlas. Es muy penoso, lo mismo que las modificaciones de las unidades reguladoras. Nosotros en su momento no las votamos cuando se quedaron en el presupuesto del gobierno del presidente Batlle, porque Uruguay no tenía tantas petroleras, tantas empresas de agua, como para que se justificara un ente regulador”, declaró la frenteamplista.

El presidente electo viajó a Punta del Este para participar de una cena en beneficio de la Fundación Hemocentro Maldonado, donde también estaba invitado el presidente Tabaré Vázquez que se excusó por “circunstancias de último momento”.



En declaraciones a los medios presentes, Lacalle Pou dijo que su administración buscará fortalecer las empresas públicas.



“Vamos a fortalecer las unidades reguladoras”, declaró y recordó la gestión de Ancap en el gobierno de Mujica.



“Queremos una reguladora, ya sea la Ursec o la Ursea que realmente tengan potestades para hacer mejores empresas públicas, porque el concepto quizás sea de base distinto con algunos dirigentes del FA, sobre todo con los que gobernaron, sobre todo los que fundieron empresas públicas. Recordemos cómo quedó Ancap en un periodo de gobierno. Nosotros creemos que el Estado y las empresas públicas del Estado deben estar al servicio de la gente y no a la inversa”, declaró el futuro presidente de la República.