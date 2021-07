La LUC "es el futuro”, dijo Gandini, “pero el Frente Amplio nos quiere llevar al pasado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quienes quieran "retroceder en el tiempo y que las políticas de seguridad sean como en la época de (el ministro del Interior de dos gobiernos del Frente Amplio, Eduardo) Bonomi, que voten la derogación", dijo este martes en Salto el senador nacionalista Jorge Gandini, que está en gira por varios departamentos, en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En cambio, agregó Gandini, los que quieran "progresar y mirar hacia adelante, que acompañen la postura de mantener esos artículos de la LUC".



El legislador llegó a Salto en compañía del senador colorado Tabaré Viera, con quien dio una conferencia de prensa conjunta bajo la consigna “Salto No Deroga”, antes de emprender actividades por separado.



Luego de la conferencia, Gandini encabezó una actividad organizada por la Lista 180 del Partido Nacional, de Corriente Wilsonista, donde se reunió con un importante grupo de jóvenes.



"Lo que estamos haciendo es transmitirle a nuestra militancia lo que es la ley de verdad, porque se han dicho cosas que no son verdad. Y demostrando que la ley, que ya tiene más de un año de vigencia, no es una ley privatizadora, ni promueve el gatillo fácil, ni está en contra de los trabajadores, ni tampoco suprime el derecho de huelga", dijo el senador blanco a El País.

Gandini opinó que quienes promueven el referéndum buscan hacer de esta instancia “una elección anticipada para medir fuerzas”. “Están tratando de captar disconformes eventuales para que la gente quiera castigar con el voto", afirmó.



El senador señaló que está convencido que dentro de todas las situaciones difíciles que le ha tocado vivir al país en los últimos tiempos, la coalición multicolor que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou "ha venido haciendo una muy buena gestión de gobierno” y aseguró que va “a defender la gestión y a defender la LUC, que es una buena ley".



La LUC "es el futuro”, dijo Gandini. “Pero el Frente Amplio nos quiere llevar al pasado, quiere que la seguridad sea como en la época de (Eduardo) Bonomi, nosotros queremos superarla y es lo que venimos haciendo. El que quiere volver al pasado, capaz que tiene que votar la derogación, pero los que quieran progresar, los que quieran cambios, consideramos que a la LUC hay que defenderla", agregó.