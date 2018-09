Lacalle Pou: “No puede valer cualquier argumento para seguir prendido al poder”

Este jueves el precandidato presidencial del Partido Nacional Luis Lacalle Pou visitó la Expo Prado, donde se reunió con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Tras el encuentro, el senador fue consultado, entre otros, por la comparación que algunos desde el oficialismo han hecho entre él y el presidente argentino, Mauricio Macri.



“Supongamos que nosotros somos Macri, supongamos, cosa que yo no creo, pero demos por bueno el argumento de algunos políticos del Frente Amplio, ¿el Frente Amplio es Kirchner?”, se preguntó el legislador.



“No puede valer cualquier argumento para seguir prendido al poder. Lo que le está pasando al Frente Amplio es que se quiere quedar en el poder”, indicó Lacalle Pou, quien sostuvo que el oficialismo “fracasó en su proyecto, no hay un modelo para adelante”.



El senador blanco también habló de la situación que vive la región, en especial Argentina: “se resfría y nosotros estornudamos”, ilustró. Para el precandidato es un error decir que Uruguay es inmune a lo que sucede al otro lado del Río de la Plata –“si negás la realidad no vas a poder operar sobre ella”, dijo- y destacó que esto impactará en Uruguay a nivel turístico, de exportaciones y comercial en terceros mercados. “Negar que esto va a generar un efecto es negar la realidad”, insistió.



Además, el legislador indicó que la economía uruguaya ya está “afectada” por los países vecinos. “Todos los días nos despertamos con una empresa que cierra, una industria que manda a seguro de paro, con el ajuste que lo están haciendo los trabajadores perdiendo sus lugares de trabajo”, dijo. “Y el agro, que durante muchos años se benefició con buenos precios de las materias primas hoy no es esa la situación y vemos que hay miles de empresas rurales que han cerrado en estos años, y miles de trabajos rurales que se han perdido”, añadió.



La sanción que el Poder Ejecutivo impuso al comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, también fue uno de los temas sobre los que opinó Lacalle Pou. El presidente Tabaré Vázquez, dijo, “tiene como una de sus competencias hacer lo que hizo”. Pese a esto, desde su óptica fue algo “equivocado” y añadió que de ser presidente “hubiera actuado distinto”.



“Por ejemplo, no hubiera opinado sobre las elecciones que vienen. Como presidente, les pediría a mis ministros que cuando van al interior no vayan a los comités del Frente Amplio, (sino) que vayan a los lugares institucionales. Entonces, me parece que se ha flexibilizado quizá algunas normas de conducta política previstas en la ley y en la Constitución, y eso genera otro tipo de condicionantes. Me parece que el gobierno no debe comprarse más problemas, que ya tiene suficientes”, sostuvo.



Sobre los dichos de Juan Raúl Ferreira –quien en una entrevista publicada este miércoles en Montevideo Portal dijo “Lacalle Pou representa los intereses de la ultraderecha”- comentó: “No tengo tiempo para opinar de Juan Raúl Ferreira, con todo respeto por su familia”.