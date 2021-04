Ministros colorados se reúnen este viernes con Lacalle Pou para pedir nuevas medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los ministros colorados Germán Cardoso (Turismo) y Adrián Peña (Ambiente) se reunirán con el presidente Luis Lacalle Pou este viernes a las 15:00 en representación de su partido, ya que que entienden que es momento de que el gobierno adopte nuevas medidas para frenar el aumento de los contagios de COVID-19 y también para hacer frente a la crisis económica.

El País informó el pasado miércoles que la intención es entrevistarse con el presidente y tener en la mano las recomendaciones realizadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).



El senador Ope Pasquet, que estuvo presente en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado donde se resolvió pedir una audiencia con el presidente, dijo que allí se remarcó la necesidad de "agotar las medidas posibles de restricción de la movilidad", así como aquellas que puedan atender la situación económica. La idea es que las medidas puedan comprender a los "grupos afectados" por las restricciones durante los meses de abril y mayo.



Además, en el CEN, el dirigente de Ciudadanos Flavio Harguindeguy planteó reducir la movilidad durante las próximas dos semanas, estableciendo cinco feriados no laborables del 19 al 23 de abril, y adelantar las licencias por motivos sanitarios en el sector público y privado, del 26 al 30 del mismo mes.



El CEN también consideró que el gobierno debería volver a adoptar el eslogan "Quedate en casa", porque "el tema de la burbuja, hasta dónde llega o no llega, no está claro", afirmó Pasquet.