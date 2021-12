Lacalle Pou participó de la Cumbre de la Democracia, foro auspiciado por Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou participó este jueves de un foro virtual auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denominado "Cumbre por la democracia" (The Summit for Democracy), en el que participaron representantes de unos 100 países entre jefes de Estado, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

"Es un honor para el presidente y además es digno de destacar la consideración para Uruguay", destacó el canciller en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12). Señaló que participaron 15 presidentes de la región, entre ellos, el mandatario uruguayo.

"Es un gran reconocimiento. Fue una muy buena reunión que se llevó adelante", dijo Bustillo. Consultado sobre las palabras del presidente, aseguró que Lacalle Pou destacó el "compromiso con la democracia y los valores que nos representan a todos".



"Desde el primer día, la Administración Biden - Harris ha dejado en claro que renovar la democracia en los Estados Unidos y en todo el mundo es esencial para enfrentar los desafíos sin precedentes de nuestro tiempo", destaca un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



El objetivo de este encuentro, que se extenderá hasta mañana, es "establecer una agenda afirmativa para la renovación democrática y hacer frente a las mayores amenazas. que enfrentan hoy las democracias a través de la acción colectiva", agrega el organismo norteamericano.



Biden inauguró la cumbre desde la Casa Blanca con un discurso en que apuntó que "la democracia no ocurre por accidente" por lo que "cada generación" tiene que renovarla al alertar sobre la creciente amenaza de gobiernos autoritarios. "¿Permitiremos que el retroceso de los derechos y la democracia prosiga de forma desenfrenada?", señaló.



En este marco, anunció que en 2022 Estados Unidos desembolsará US$ 424 millones en programas de ayuda para la lucha anticorrupción, la promoción de medios de comunicación independientes y la defensa de elecciones libres y justas.



"No solo es lo correcto, va en el interés de la seguridad nacional de EE.UU., ya que las democracias fuertes y defensoras de los derechos son más pacíficas, prósperas y estables", indicó el gobierno de los Estados Unidos.



Con información de EFE