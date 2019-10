Lacalle Pou dijo que "en moral y ética" es como el padre y "con mucho orgullo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, fue consultado en entrevista con "Santo y Seña" (Canal 4) por los actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-1995), donde el ex asesor presidencial Daniel Cambón y el ex-ministro y expresidente del BCU Enrique Braga resultaron procesados por irregularidades en la privatización del Banco Pan de Azúcar.

"No recuerdo momentos más tristes y más dolorosos para mí... Tenía 23 años. Mucha gente me dejó de saludar, amigos que me dieron la espalda. En la Universidad Católica me quedaba horas esperando al que —ahora se debe estar riendo escuchando esto— me escribía consignas personales en el water. Leía todos los días la Revista Tres, la tapa de La República, fueron momentos muy jorobados", recordó el líder nacionalista.

"Pero en esto quiero ser bien claro, porque yo puedo ser distinto a mi viejo en muchas cosas. Puedo tener un perfil político distinto, puedo tener cosas distintas, pero en temas de moral y de ética la fruta cae cerca del árbol. Soy como él y con mucho orgullo", recalcó.

Lacalle Pou aseguró estar convencido de que su padre "no" fue corrupto y señaló que puede poner las manos en el fuego por él.

"Yo acompañaba a mi padre al juzgado y nos quedaba grande el ascensor. El Gobierno de aquella época y la Justicia hacía cercar la Ciudad Vieja. Yo fui a juicio de difamación e injurias en los cuales a mi viejo se lo acusaba de comprar una estancia de 3.000 hectáreas que era de un señor que se enteró y el juez absuelve al que acusa. ¡Una vergüenza! Trajo una sentencia en media hora de 20 hojas escritas. Este tema, si hay una duda sobre la moral de Lacalle, soy igual a mi viejo. No tengo dudas e insisto, la fruta no cae lejos del árbol", recordó.

Consultado sobre dichos de Juan Andrés Ramírez acerca de que el patrimonio de la familia Lacalle "se incrementó en un US$ 1.000.000 en un año", el presidenciable dijo que eso respondió a la herencia recibida por el fallecimiento de su abuelo materno en 1995.