Lacalle Pou destacó rol de Beatriz Argimón con los jóvenes

“En la juventud Beatriz ha encontrado un espacio en el que notoriamente genera influencia”. La frase es del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se encargó de redactar el prólogo del libro biográfico de la vicepresidenta Beatriz Argimón. El texto lleva por título “Aquí y ahora” y fue escrito por la periodista Rosana Zinola.

El jefe de Estado resalta la figura de Argimón y cuenta, entre otras cosas, su reacción en el momento en que le comunicó su idea de que fuera su compañera de fórmula. Dijo que ella reaccionó como “un soldado (…), como un militante político al que si le tocaba ese lugar lo iba asumir con mucha responsabilidad”.

“Siempre noté en Beatriz algo que no es común en la gente. Que el paso del tiempo le hizo cada vez mejor”, dice Lacalle Pou, quien describe a la vicepresidenta como una “compañera fiel”.



Destaca el papel de las mujeres en la política, y el trabajo de Argimón en esa línea. Pero también hace una autocrítica dirigida a su partido. “Que haya mujeres encabezando los movimientos, allí es donde tenemos que seguir rompiendo el famoso techo de cristal político, que pasen de la militancia activa al liderazgo, aspecto -entre otros- en el que quizás el partido todavía no ha estado a la altura de las circunstancias”, escribió Lacalle Pou.

La figura de Argimón es una de las que los blancos proyectan en una lista de posibles candidatos a la presidencia para 2024. En el libro Zinola la consulta sobre esto. “Ser presidenta no es algo que me proponga. A mí me interesa trabajar en la solidez democrática, a eso aspiro. Lo que además tengo claro es que voy a militar hasta el último día de mi vida por el Partido Nacional, ese es mi gran orgullo”, respondió.



De todos modos, no cerró la puerta. Dijo algo similar a lo que le respondió a El País en la última entrevista publicada el 18 de abril: “En principio no me lo planteo”.