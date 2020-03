Javier García: "Vamos a pedir y a exigir trato respetuoso a nuestras FF.AA. y soldados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, hizo énfasis durante su discurso de asunción en un trato respetuoso a las Fuerzas Armadas así como a la defensa de las fronteras.

"Vamos a pedir y a exigir el trato respetuoso que se merecen nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros soldados, el trato respetuoso que se merece todo servidor público, no más que nadie pero tampoco menos que nadie". indicó García.

"El ministerio de Defensa no es el ministerio de las Fuerzas Armadas, pero si las dirige desde el mando civil y político", expresó el ministro y aseguró que parte de lo que se tendrá en cuenta será una mejora en el equipamiento debido a las "carenas extremas". "No hacerlo, resignarse a no hacerlo, es entregar nuestra soberanía", agregó.

García también hizo referencia a la protección de las fronteras del país. "No estamos dispuestos a que nuestras frotneras, nuestro mar y nuestro cielo sea una vía libre para el crimen organizado, para el narcotráfico".



"No hay seguridad pública sin la defensa de nuestras fronteras", indicó y ejemplificó: "Nadie duerme tranquilo en su casa con las ventanas y las puertas abiertas, bueno las puertas y las ventanas son nuestras fronteras", agregó.

El ministro también indicó que se va a pedir cooperación de otros países: "Tenemos derecho a hacerlo, no pedimos favores ni mendigamos, pedimos reciprocidad a un país que colabora con la seguridad".



Del acto de asunción participaron Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, subsecretario de Presidencia y el senador Guido Manini Ríos.