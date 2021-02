Irene Moreira presentó herramienta para facilitar construcción de viviendas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, presentó este lunes en conferencia de prensa "una revolucionaria herramienta para facilitar y dinamizar la construcción de viviendas en todo el país".

"Queremos abaratar el costo del metro cuadrado sin perder calidad de la construcción", dijo la ministra, al anunciar la aprobación del Reglamento para Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada.



Moreira explicó que se trata de un instrumento "que regula el otorgamiento, renovación, suspensión y retiro, así como el control y ejecución de obras que utilicen Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT) con Certificado de Incorporación de un Sistema Constructivo al Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada (CIR)".

"Estamos trabajando para los más frágiles", dijo la jerarca, que recordó que en Uruguay hay un déficit que ronda las 60.000 o 70.000 viviendas.



"Cuánto se puede abaratar (el costo de la construcción) varía en el tipo de sistema alternativo que estamos hablando. No es blanco o negro. Sí puedo decir es que la Auditoría Interna de la Nación nos informó que la vivienda promovida, la vivienda social, estaba en US$ 2.200 o US$ 2.400. A eso justamente es a lo que no queremos llegar. Entendemos desde el ministerio que eso deja de ser social. Hemos tratado de que como máximo no puede superar los US$ 1.000 o mil y algo de dólares el metro cuadrado”, aseguró la ministra, quien agregó que "hay sistemas constructivos que bajan ese valor".