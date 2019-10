Goyeneche apuntó contra Larrañaga: "Le queda el plebiscito para perder todavía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la intendencia de Montevideo e integrante del sector Casa Grande, dijo este domingo que el senador Jorge Larrañaga "empezó hablando de vivir sin miedo", en referencia a su campaña por el plebiscito en materia de seguridad. Mientras que ahora "está haciendo propaganda diciendo: 'sí a la reforma, la reforma es la forma'. Una originalidad tienen que es una cosa extraordinaria. Ahí va Larrañaga, le queda el plebiscito para perder todavía, algo le queda para perder", ironizó.

El domingo de tarde Goyeneche participó de un acto del sector Casa Grande, registrado en la cuenta de Facebook de la senadora Constanza Moreira, donde enfatizó: "Otra vez lo hicieron, otra vez lo lograron. Cuando estábamos con la campaña del 'No a la baja', (Pedro) Bordaberry empezó diciendo que prometía más seguridad. Cuando el 'No a la baja' logró mostrarle a la gente que esa reforma no iba a traer más seguridad, Bordaberry empezó a hablar de rehabilitación. Ahora pasó más o menos lo mismo".



En tanto, Goyeneche dijo que "toda la juventud está luchando otra vez contra un plebiscito conservador y restaurador de la violencia en nuestra sociedad".



En la misma línea, la jerarca municipal dijo: "La derecha nos dice 'bajen el costo del Estado', pero pongan 2.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas en la calle. Una de las tantas contradicciones de la derecha, de la oposición".



Goyeneche insistió con que los uruguayos "saben bien lo que es vivir con miedo". "Miedo tenía mi vieja siendo maestra en 2002 tratando de darle de comer, con un sueldo de maestra, a una familia de cinco ella sola. Miedo tiene la gente cuando se queda sin laburo y no tiene un gobierno que se comprometa y no tiene la garantía de los Consejos de Salarios para negociar un salario real decente y un trabajo decente para todos y para todas", subrayó.



Además, Goyeneche dijo que se debe tener "cuidado con los cambios de relato" respecto al cumplimiento efectivo de penas, porque "lo que hay atrás de eso es que para la persona privada de libertad, que metió la pata hasta el fondo y que tiene que arreglar la que se mandó, trabajar o estudiar en la cárcel no le sirve de nada".



Además, se preguntó: "¿Cómo hacemos para motivar a los presos y a las presas para que se pongan las pilas y se empiecen a portar bien, empiecen a laburar y se pongan a estudiar, si les decimos: 'mirá, por más bien que te portes, acá a vos te va a pasar lo mismo y te va a ir igual? ¿Cómo los estimulamos? Porque en algún momento van a salir, tienen que salir, porque si Uruguay sigue en este crecimiento explosivo de población carcelaria, vamos a ahorrar camino y vamos a enrejar el país y la terminamos ahí. Nosotros no queremos eso", dijo.



"Sabemos lo que es el miedo, pero con miedo no se ganan las batallas épicas. Al miedo se le responde con valentía", señaló Goyeneche, quien también insistió con el término "resistencia".



"El amor será nuestra resistencia frente a la reforma, nuestra resistencia frente a los militares en la calle, nuestra resistencia frente a los militares jubilados que con apenas 40, 50 años tienen 30 años por delante y jubilaciones de privilegio, mientras tenemos otras personas mayores que están buscando las monedas para pagar el pan. Eso también es amor y esa va a ser nuestra resistencia", enfatizó.

La papeleta oficial para votar la reforma que impulsa el senador Jorge Larrañaga, detalla: "Dicha reforma promueve que la ley regule el allanamiento nocturno por orden judicial; que quieren fueron penados por determinados delitos deban cumplir las penas en su totalidad; establece la pena de reclusión permanente ante la comisión de delitos graves, que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia luego de 30 años de reclusión y crea la Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública".