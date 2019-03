El gobierno propone conceder un préstamo de US$ 3,5 millones a la citrícola Caputto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Caputto, la citrícola salteña, no ha podido comenzar la zafra debido a la falta de capital de giro, pero ahora el gobierno pretende que se le conceda un préstamo de US$ 3,5 millones a cargo de la Agencia Nacional para el Desarrollo que será administrado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), la que fuera designada como interventor comercial en el concurso de acreedores que solicitó la empresa y le fuera decretado el pasado 25 de febrero por el Tribunal de Concursos de 1° Turno.

Según fuentes privadas Caputto necesita, al menos, US$ 2 millones para comenzar la zafra. Un millón para cubrir deudas con sus empleados y otro millón para enfrentar costos operativos. La compañía enfrenta un pasivo de US$ 64 millones y tiene activos por US$ 79 millones.

Según estimaciones de la empresa, el flujo de caja que producirá sus actividad comercial le permitirá devolver el crédito y generará un remanente que se destinaría al concurso de acreedores.

Las dificultades financieras que enfrenta Caputto se agudizaron por las bajas exportaciones del año pasado que llegaron a solo US$ 62,4 millones, el peor desempeño desde 2007.