Es falso que Gustavo Leal no tiene el título de sociólogo

Una publicación de Facebook afirma que Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y asesor del candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no posee el título de licenciado en sociología, como dice tener. Esa información, que se compartió más de 3300 veces en 48 horas, es falsa.

Leal se graduó como licenciado en Sociología por la Universidad de la República, en 1994. Además, tiene dos posgrados: uno de especialización en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay que aprobó en 1997 y otro de Especialización en Políticas Sociales por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que data de 2004. Asimismo, integró la comisión directiva del Colegio de Sociólogos entre los años 1997 y 1999.

Además, en el padrón electoral de las elecciones 2007, disponible en el sitio web de la Universidad de la República, Leal aparece como egresado de la Facultad de Ciencias Sociales.



Leal le facilitó a Verificado las imágenes de los títulos citados anteriormente y lamentó que haya quienes quieren “manchar” su trayectoria profesional a través de “noticias falsas”. “Como muchos uruguayos, con trabajo y sacrificio estudié, me gradué y realicé postgrados”, aseguró.



En redes sociales circuló, además, otra publicación con la misma tonalidad que la anterior. A modo de evidencia, esa viralización argumenta que Leal no tendría el título de sociólogo dado que no está afiliado a la “Caja de Profesionales”.





Verificado confirmó que Leal no está inscrito en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios buscándolo con su nombre completo -Ruben Gustavo Leal Fuentes- en la web oficial. Su ausencia se debe a que, de acuerdo con las disposiciones del Directorio del organismo, están obligados a registrarse quienes hayan nacido después del 2 de marzo de 1970 y graduado antes del 1º de marzo 2006. Leal nació el 13 de diciembre de 1968.



El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



