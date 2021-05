Documentos del Tribunal de Honor en una volqueta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exdirectora de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa, Siylvia Usher, declaró en octubre de 2020 ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado que “todos los archivos documentales” del área previos al año 2010 fueron “destruidos por orden del ministro anterior para hacer espacio”. Cuando le pidieron que aclarase sus dichos, señaló que no se refería a José Bayardi -el último ministro de Defensa del Frente Amplio-, sino a su antecesor Jorge Menéndez.

Las declaraciones de Usher motivaron una investigación administrativa en la cartera. El 14 de mayo el actual ministro, Javier García, elevó una resolución en la cual se da cuenta de los resultados de la misma. Allí se advierte que es cierto que documentos (“dictámenes -algunos encuadernados-, recibos, minutas, oficios, etc.”) terminaron en “una volqueta ubicada dentro del predio del ministerio” y que, según una funcionaria, Menéndez fue quien dio la orden de tirarlos.

Las declaraciones de Usher se hicieron en el marco de una indagatoria llevada adelante por el Parlamento por las actas del Tribunal de Honor que juzgó al militar retirado Gilberto Vázquez en 2006. La exjefa de la Asesoría Letrada de la cartera declaró ante la comisión que había pedido al ministerio un recibo que, según ella, serviría para probar que le había sido elevado a la jerarca de Defensa de aquel entonces, Azucena Berrutti, un informe con las declaraciones de Vázquez en las que confesaba haber asesinado y torturado durante la dictadura.



Las palabras de Usher desmentían al expresidente Tabaré Vázquez, quien había dicho que el expediente la había sido remitido de forma “incompleta” y que por eso no se tomaron cartas en el asunto en 2006. Ella advirtió que sí se había elevado la información completa a la ministra -la que luego fue enviada a Presidencia-, y que ese recibo podía demostrarlo.



El senador Jorge Gandini, que forma parte de la comisión, sostuvo ayer a El País que “es muy raro lo que pasó”, debido a que el recibo que Usher pidió sería “fundamental” para encontrar la verdad en cuanto a lo que pasó realmente con las actas del Tribunal de Honor.



“Usher vino al Parlamento y sostuvo que el expediente había sido ingresado al ministerio. Incluso relató con detalle que el personal se tuvo que quedar fuera de hora para preparar un informe a la ministra Berrutti y que al otro día todo fue enviado a Presidencia, que lo mandó a archivar. Para demostrar esto, Usher dijo que en jurídica de Defensa tenían un sistema por el cual se le ponía un recibo y un código a cada expediente, y que con este se podía saber el recorrido exacto de cada uno de ellos; pero el recibo no aparece y ahora confirmamos que fue eliminada documentación”, agregó el senador.

La investigación

La investigación del Ministerio de Defensa, que fue elevada al Parlamento el pasado 20 de mayo, advierte que “del diligenciamiento de la prueba recabada se pudo establecer que efectivamente, estando a cargo del Departamento Jurídico Nacional la doctora Verónica Fontana y siendo ministro Jorge Menéndez, se procedió a descartar documentación que se encontraba archivada en esa repartición. Allí se refiere a las copias simples de dictámenes, recibos, minutas y oficios, las cuales “no fueron registradas o listadas en actas”, y que luego fueron “arrojados a una volqueta” en el predio de la cartera.



Fontana declaró que la orden de tirar el material a la basura fue dada por la doctora Josefina Nogueira, que entre 2015 y 2020 fue adscripta a la Dirección General de Secretaría y asesora del ministro de Defensa. Textualmente, la declaración de Fontana fue: “La orden la recibí de mandato verbal del ministro, de la doctora Nogueira, lo cual era habitual”. La funcionaria también dijo que se destruyó una copia del informe jurídico del Tribunal de Honor.



Nogueira, en tanto, declaró que no recordaba haber dado esa orden y que “quien la habría dado”, entonces, “habría sido directamente” el ministro. Siendo así, el único que podría aclarar qué fue lo que realmente pasó es Menéndez, quien falleció el 11 de abril de 2019. Ante esta la situación, el escrito concluye que es “materialmente imposible confirmar o descartar las eventuales responsabilidades”.



En tanto, en cuanto al recibo que quería encontrar Usher y que probaría que la Asesoría Letrada obró de forma correcta en cuanto a las actas, se advierte que “el funcionario instructor” de la investigación interna sostuvo que de la declaración de Fontana “surge que el mismo obraría en el archivo de la Asesoría, requiriéndose una búsqueda más exhaustiva para encontrarlo”. La cartera dispuso el pasado 29 de abril que se hiciera una nueva búsqueda. El 30 de abril Carolina Grasso, la actual jefa del departamento jurídico del ministerio, presentó “fotocopias de diversos documentos dentro de los cuales, luego de analizarlos, no se encontró el material buscado”.

Defensa

Cuando Usher fue a la Comisión de Derechos Humanos, sus dichos generaron un gran revuelo dentro de la sala. Luego, el exministro Bayardi sostuvo en declaraciones a El País: “Por lo que pregunté a funcionarios que estuvieron antes que yo llegara (al ministerio, en abril de 2019), no me consta que se haya destruido ni que se haya dado nunca la orden de destrucción”.



“Todo lo que tiene que ver con los expedientes está guardado, archivado y salvaguardado. Eso (lo supuestamente destruido) eran copias de dictámenes que los abogados hacen y que incorporan a los expedientes. Se quedan con una copia para saber cómo se actuó frente a un caso similar en el pasado. Habría que buscar en el archivo eso, que no tiene ningún valor de expediente. En principio no me consta que se haya destruido”, agregó en ese entonces el exjeraca.