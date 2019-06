Cosse: Sartori tiene una forma "engañosa y abusiva de tratar a los sectores más débiles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse dijo que la entrega de parte del precandidato nacionalista Juan Sartori de tarjetas para jubilados para acceder a medicamentos gratis "es demagogia" y una forma "engañosa y abusiva" de tratar con la población más débil.

"Eso es demagogia, es una manera engañosa y abusiva de tratar a los sectores más débiles de nuestra población, a los que siempre los gobiernos del Frente Amplio han respondido con medidas concretas", dijo Cosse según recogió su equipo de comunicación.

"Esta persona que le está proponiendo este engaño a los jubilados, ¿qué propuestas tiene para los empresarios, que son de su clase, que de eso no lo he oído hablar?", se preguntó Cosse quien agregó: "¿Qué será que tiene escondido que no lo está proponiendo?".

El equipo de Sartori entregó ayer viernes una tarjeta "Medicfarma" con nombre y documento de las personas además de pedirle que llenen un formulario con dirección, teléfono y credencial, entre otros. Al entregarlas se informó que la misma "comenzará su etapa de implementación el 1 de marzo del 2020 cuando Sartori asuma la Presidencia".

Lo cierto es que Sartori todavía debe ganar las elecciones internas para luego poder presentarse a octubre en las nacionales y en última instancia en un balotaje.

La "Medicfarma" forma parte de un "programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas" que tiene como base la negociación centralizada de medicamentos para abaratar los mismos, según el programa de Sartori.

El País consultó a una de las personas que recibió la tarjeta este viernes y dijo que le informaron que era para "sacar medicamentos gratis" y que quedaron llevarle "listas de Sartori" para repartir.