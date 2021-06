Coalición funda la "Agenda Canaria" para el 2025

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Blancos, colorados, cabildantes, independientes y dirigentes del Partido de la Gente decidieron unir fuerzas y trabajar en una estrategia conjunta para aceitar una futura coalición que les permita ganar la Intendencia de Canelones en 2025.

El gobierno departamental canario está en manos del Frente Amplio desde el año 2005 y la oposición nunca logró competir unida, algo que en Montevideo ya concretaron en dos ocasiones. Ahora los blancos y los colorados ven una oportunidad “real” de ganar los próximos comicios municipales, en los que no podrá participar el hoy intendente frenteamplista Yamandú Orsi (pues ya fue reelegido), pero para eso sostienen que se debe trabajar desde ahora.

A inicios de este año, dirigentes de los partidos que hoy están en el gobierno nacional gracias al armado de la “coalición multicolor” iniciaron contactos para preparar el terreno y formalizar un ámbito político en Canelones. La foto de ese entendimiento se dio ayer luego de una reunión entre diputados.



Lo que acordaron fue mantener una coordinación, para respaldar de forma más unida las decisiones del gobierno y al mismo tiempo trabajar en construir una agenda de temas comunes. “Agenda Canaria para el Desarrollo”, fue uno de los títulos que sobrevoló y fue aceptado por los participantes.

Si bien en una conferencia de prensa remarcaron que el tema central no es electoral, sino lograr una mayor coordinación durante todo el periodo, la idea de la concertación canaria para 2025 estuvo presente.



“Es el tema central. Y el encuentro sirvió para ver cómo veníamos a nivel de ánimo. Sabemos que debemos pensar en el ahora, pero no queremos llegar fríos al momento en que sea necesaria una unión partidaria”, dijo uno de los participantes del encuentro en declaraciones a El País.

El senador blanco por Canelones Amin Niffouri fue otro de los participantes de la reunión, quien consultado sobre una futura alianza señaló: “Estamos preocupados por los temas actuales, aunque naturalmente, trabajando con tanto tiempo de anticipación es factible que se pueda generar una agenda conjunta”.



“La idea es coordinar mejor teniendo como eje central el apoyo al gobierno”, agregó por su parte el ministro de Ambiente, y dirigente colorado de Canelones, Adrián Peña, que también fue parte de la reunión.



Si bien el Partido Independiente no tiene hoy representación en diputados por Canelones, sí asistió Daniel Radío, quien en la pasada legislatura ocupó una banca por ese departamento.



Por Cabildo Abierto asistió el diputado Carlos Testa y su suplente Inés Monzillo. Sin embargo, el otro diputado canario por el partido de Guido Manini Ríos, Álvaro Perrone, no se hizo presente.

“Cuando llegue el momento esa concertación se va a dar. Está bien trabajarla, pero que no sea una acuerdo cerrado entre los legisladores de Canelones en el Palacio Legislativo”, comentó Perrone ayer a El País.



Su ausencia no fue la única. El Partido Nacional tiene una interna agitada en ese departamento y dos de sus diputados no asistieron. Sebastián Andújar hizo pública su discrepancia con la reunión. “Estos no son tiempos electorales, son tiempos de gobernar. El país aún está atravesando una crisis sanitaria con consecuencias muy complejas (...) Ya llegarán los tiempos políticos electorales y sin duda Canelones demandará toda nuestra atención para poder lograr el gobierno departamental”, expresó en un comunicado.



Sin embargo, su suplente Emiliano Metediera sí fue a la reunión. El País consultó a Andújar por esto y advirtió que este había ido por su cuenta, sin representarlo a él. Metediera es secretario de bancada de Unidos, que en Canelones se presentó con la lista 33 logrando la banca de Andújar.



Tampoco asistió Javier Radiccioni, que si bien es del sector político de Luis Lacalle Pou, ha tomado distancia de algunas decisiones sectoriales, al punto que apoyará a Jorge Gandini en su lista en la convención blanca, y no al grupo por el que fue electo, Aire Fresco.

En tanto, el diputado blanco, Alfonso Lereté, que también asistió al encuentro, advirtió que los legisladores deberían “trabajar mejor” para potenciar lo que el gobierno está haciendo en el departamento, y añadió que ha habido “problemas de comunicación”.