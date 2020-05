Ciudades binacionales: cuántas son, cuántos viven allí y por qué el gobierno está alerta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hablan los dos idiomas... o mismo hablan uno solo: el portuñol. Van y vienen. Cruzan constantemente en el correr del día. Trabajan de un lado y viven en el otro. Algunos tienen las dos cédulas. En una misma familia, conviven uruguayos y brasileños. Son hinchas de Peñarol y Nacional, pero también tienen su corazón en el Brasileirao. Cambian de país todo el tiempo, aunque para ellos solo signifique cruzar una calle.

Las ciudades binacionales, en las que ahora el gobierno está haciendo énfasis para reforzar las medidas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus, están por estos días en primera plana de todos los medios.

Los casos de coronavirus en las ciudades brasileñas de Santana do Livramento, Quaraí y Yaguarón tienen en vilo gobierno uruguayo. Por eso buscan intensificar las medidas y los cuidados en esas ciudades fronterizas con el objetivo de que no se generen contagios cuando se trasladen hacia al territorio uruguayo.

Este jueves, sin ir más lejos, Rivera confirmó su primer caso de coronavirus y se transformó en el séptimo departamento de nuestro país que alcanzó esta enfermedad.

Según lo que explicó ayer el presidente Luis Lacalle Pou, la idea es "tratar de hacer testeos al principio masivos de los que entran de Brasil y eventualmente, aunque esto todavía no está decidido, hacer testeos aleatorios en todo lo que dure la zafra de la caña de azúcar".

¿Cuántas son las ciudades binacionales? ¿Cuánta gente vive allí? Son dos de las preguntas en torno a este tema. En 2002 fue creado el "Grupo Ad Hoc de Integración fronteriza" con el objetivo de "crear instrumentos que promuevan una mayor integración de las comunidades fronterizas impulsando una mejora en la calidad de vida de sus poblaciones".

Uruguay tiene cinco departamentos limítrofes con Brasil: Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Estos quedan "pegados" a 12 municipios de los 496 que tiene el estado de Rio Grande do Sul: Barra do Quaraí, Quaraí, Uruguaiana, Livramento, Don Pedrito, Bagé, Aceguá, Herval, Jaguarao, Santa Vitoria do Palmar, Chui y Pedras Altas.

En todo el estado de Rio Grande do Sul se confirmaron 1.711 casos de COVID-19 y 74 muertes.

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011, en esos cincos departamentos viven 377.791 personas. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil, en dichos municipios hay 468.821 habitantes.

Sin embargo, en estos cinco departamentos limítrofes se encuentran seis ciudades binacionales: Rivera y Santana do Livramento, Aceguá y Aceguá, Chuy y Chui, Artigas y Quaraí, Río Branco y Yaguarón y Bella Unión y Barra do Quaraí.

Las primeras tres están en la denominada frontera seca, ya que no hay división más que una calle entre una ciudad y la otra. Las otras tres están unidas por un puente.

Yendo a la población, caso por caso, en la ciudad de Artigas hay 40.658 habitantes de los 73.378 que tiene el departamento. Quaraí cuenta con 21.310 de los 23.021 que tiene el municipio. En Bella Unión hay 19.100 y en Barra do Quaraí 4.012.

En Rivera, por su parte, hay 78.880 habitantes de los 103.493 que comprenden el total del departamento. En Santana de Livramento hay 74.410 de 82.464.

En Aceguá hay 1.511 del lado uruguayo y 1.059 del lado brasileño. En Río Branco viven 14.604 personas y en Yaguarón 26.105. Aceguá y Río Branco corresponden al departamento de Cerro Largo (84.698) y Aceguá al municipio de Bagé (116.794) y Yaguarón al de Yaguarón (27.931).

En lo que refiere al Chuy, del lado uruguayo hay 9.675 habitantes (de los 68.088 que hay en Rocha) y del lado brasilero 5.697 (de los 5.917 habitantes del municipio del Chui).

A comienzos de la semana el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se hará un "protocolo" para asegurar el trabajo zafral con las precauciones para evitar el contagio y que se buscará "trabajar con mayor coordinación con los sistemas de salud brasileños".

En dicho protocolo está establecida la exhortación para que tanto uruguayos como brasileños utilicen tapaboca y mantengan los hábitos de higiene como lavado de manos y el distanciamiento social para prevenir el contagio. Asimismo, Delgado remarcó que se efectuarán "muestreos y medidas de seguridad aplicadas puntualmente a quienes llegan de zonas donde hay casos de coronavirus a lugares donde no".