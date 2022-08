Carrera habilitó el uso del Hospital Policial para su exesposa, que es civil, durante 3 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado Charles Carrera asumió como director General de Secretaría de la cartera del Interior el 1° de marzo de 2010. Apenas dos semanas más tarde, un rumor recorrió los pasillos de la enorme sede ministerial: la entonces esposa del hoy senador había sufrido una lesión en una pierna y estaba siendo atendida en el Hospital Policial. Esto pese a que era civil, arquitecta.

Por ley, en el Hospital Policial solo se pueden atender los funcionarios policiales y sus familiares. El nosocomio, de hecho, se solventa con un descuento del 4% de los salarios de los funcionarios policiales.



La entonces cónyuge de Carrera, justamente por ser civil, no tenía derecho a usar el Hospital Policial. Además, en ese entonces, según supo El País, ella habría estado asociada a una mutualista.

En ese momento, El País trató de confirmar si la entonces esposa de Carrera había sido internada en el Hospital Policial y ello fue desmentido por varias autoridades ministeriales de la época, entre ellos el exdirector de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone.



El Hospital Policial se encontraba bajo la jurisdicción de Anzalone, quien siete años más tarde, en 2017, fue procesado sin prisión por la contratación de su hermana como psicóloga -título que ella no había revalidado en Uruguay. Luego el exjerarca presentó la renuncia.



Documentación oficial a la que accedió El País ahora, en tanto, confirma que Carrera usó los servicios del Hospital Policial para su entonces esposa en 2010, 2011 y 2012. No hay detalles en cuanto a qué atenciones recibió esta persona, ya que la historia clínica es secreta y nadie puede tener acceso a ella.



El País consultó al Ministerio del Interior sobre las internaciones de la exesposa de Carrera durante tres años en el Hospital Policial. Desde la cartera manifestaron sorpresa por la situación. El País intentó comunicase con el legislador frenteamplista sobre este asunto, pero no obtuvo respuesta.

trayectoria Carrera fue abogado en IMPO, director General de Secretaria en Interior y hoy es senador por el MPP.

Los Hernández

La internación de su exesposa no fue el único caso en que Carrera dispuso de la atención en el Hospital Policial para un civil. De hecho el programa de televisión Santo y Seña (Canal 4) develó días atrás que a instancias del senador allí fue internado el joven Víctor Hernández, baleado en 2012 con un disparó que provino de una fiesta en la casa de un policía ubicada al lado de la comisaría de La Paloma.



Hernández vivía frente a la comisaría. Escuchó unos tiros, salió al frente de su casa y vio que festejaban un cumpleaños. Pocos segundos después, una bala le impactó en un brazo, entró por la axila, perforó un pulmón, pasó a cinco milímetros del corazón y cortó su médula espinal. Hernández quedó inválido, en silla de ruedas.



Según dijo Hernández a El País y consta en una de- nuncia penal presentada por el ministro Luis Alberto Heber, Carrera hizo gestiones para que la víctima del balazo cobrara tickets alimentación por $ 20.000, para que adquiera pañales y sondas.



“Primero me dio $ 10.000 de su bolsillo. Al mes siguiente aparecieron los tickets de alimentación. Son los mismos que les dan a los policías”, señaló.



Esos tickets fueron cobrados por Hernández durante tres años. Ese tiempo estuvo internado en el hospital, en una habitación privada que ocupó junto a su hermano.

En una reunión mantenida en el Ministerio del Interior, donde también participó la entonces directora de Asuntos Internos, Stella González -que fue difundida en parte por Santo y Seña, y a la que accedió en forma completa El País-, Carrera explicó a los hermanos Hernández que su intención había sido humanitaria, ya que Víctor había perdido el uso de las piernas por un balazo supuestamente causado por un policía.



En la reunión, que fue grabada por el hermano de Hernández, Carrera dijo: “No hagan comentarios porque es totalmente excepcional esto que ustedes estén ahí (en el Hospital Policial). Porque eso nos hace lío en la interna nuestra de la Policía”.



La entonces directora de Asuntos Internos, González, agregó: “Si hacen muchos comentarios va a aparecer un diputado o un senador que pregunte por qué les están dando asistencia”.



“Ellos querían encubrir un problema generado por un policía. Por eso nos dieron asistencia. Cuando presentamos una denuncia penal y una civil se nos cortó la ayuda”, dijo Víctor.



No pudo probarse en el juzgado penal que la bala que lo lesionó procediera de la casa del policía donde se realizaba el cumpleaños. Tampoco pudo Hernández probar en el juzgado civil el nexo de causalidad que vinculara a un hecho con el otro.



Empiezan a investigar

Según supo El País, esta semana se iniciará una investigación administrativa en el Ministerio del Interior por las presupuestas irregularidades en este caso que involucra a Carrera, González, Anzalone y al exasesor jurídico del entonces ministro Eduardo Bonomi, Eduardo Florio, quien también habría participado del encuentro con los Hernández.



Existe, además, la posibilidad de que la cartera presente una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra todos los involucrados por supuesta violación del decreto 30/003 sobre normas de conducta en la función pública y de la Ley 19.823 que creó un código de ética en la función pública.



Según el audio de la reunión con los hermanos Hernández, Carrera da a entender que sabía que lo que estaba haciendo no era regular y que había responsabilidad del Ministerio del Interior.



“Yo les pido en serio, por favor, no hablen. Nosotros los vamos a seguir apoyando porque asumimos la responsabilidad. No es acorde a derecho. Es justo por Justicia. Pero no acorde a derecho porque nosotros no tenemos por qué colaborar”, dijo el entonces jerarca y hoy senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP).



De demostrarse que existió culpa grave o dolo, el Ministerio del Interior podría iniciar una demanda de repetición con- tra Carrera para recuperar los US$ 260.000 gastados por el Hospital Policial en atenciones médicas y hotelería en el caso Hernández. Esa suma también incluye las erogaciones de la cartera durante tres años en pagos de tickets alimentación.



A Hernández se le brindaron en el Hospital Policial 22 interconsultas de diferentes especialidades, dos estudios extrahospitalarios, fisioterapia, radiografías, asistencia médica y de enfermería, se le dio medicación, se lo trasladó a La Paloma ida y vuelta, y se le compraron férulas antiequino y un almohadón neumático, según supo El País.



Incluso se le realizaron en el Hospital Policial dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas -una en el ojo izquierdo en octubre de 2013 y otra en el ojo derecho en diciembre del mismo año. Ambas intervenciones eran ajenas al episodio de su herida de bala.



La semana pasada el ministro Heber se presentó en comisión en el Parlamento para hablar del caso Carrera. El legislador no se presentó y lo mismo hicieron sus colegas del FA, que hasta ahora han defendido su accionar en la cartera.