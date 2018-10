Presidente del Centro Militar: Vázquez "hostiga" militares y no garantiza una "democracia"​

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva Valiente, dijo que el gobierno de Tabaré Vázquez "hostiga" a los militares y no ejerce la democracia porque no respeta los plebiscitos.

“Atacaron al Liceo Militar que es de los mejores funcionamientos del país. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué joroban con marchas como la 25 de Agosto, una marcha tradicional uruguaya? Ni digo la de Tres Árboles... ¿Por qué los sueldos de los militares son los más bajos? ¿Por qué razón? Hace 10 años que nuestro personal está bajo el nivel de pobreza, ganando una miseria, ganan casi la plata que les dan a los del Mides por tener hijos y cosas así... Y ni que hablar este impuesto. Son cosas que saltan a la vista”, señaló Silva Valiente en una entrevista con MontevideoPortal.



Con respecto a la reforma de la Caja Militar, opinó que la misma es “absolutamente injusta” y que “en función de eso tomaremos las medidas que correspondan. Lo que sea inconstitucional o que afecte derechos adquiridos vamos a tomar las acciones judiciales que correspondan”.



Además dijo que Uruguay “no es una democracia, porque desde el momento en que no se respetan los plebiscitos, la opinión directa del pueblo, y no sólo lo digo por el tema militar sino en otras cosas. Hay un plebiscito respecto al voto consular y se quiere cambiar, y las jubilaciones y el artículo 67 de la Constitución que dice que no se pondrán impuestos a las jubilaciones, cuando el propio (Danilo) Astori en el 95 lo dijo en el Parlamento. Bueno, todo eso demuestra una falta de respeto a la Constitución y a lo que la gente vota. Por todo eso pienso que no estamos en democracia”.

En Uruguay “no hubo una dictadura”

Hablando del homenaje que se realizó al exdictador Gregorio Álvarez cuando falleció, defendió que el mismo se hizo “porque era socio” y el homenaje es algo que “se hace con todos los socios”.



Y entrando en el tema dijo que en Uruguay “no hubo una dictadura”, sino que “hubo un vacío de poder” que “fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se le fue de las manos, había un movimiento revolucionario y no lo pudieron manejar”.



Para Silva Valiente, Álvarez no fue un dictador: “Hay una cosa que se quiere hacer creer, que no es cierta, cuando se dice que ´él mató a Fulano de tal´”, opinó. Y luego dijo que actualmente en el gobierno de Vázquez “están matando gente todos los días en las cárceles, se matan entre ellos los delincuentes presos. Él está violando los derechos humanos, entonces”.

“Le echamos la culpa a Álvarez de que se haya matado gente cuando era presidente, pero no le echamos la culpa a los presidentes éstos de los muertos que han habido en dependencias carcelarias... porque los presos se matan entre ellos. Vienen organizaciones internacionales, como la Cruz Roja por poner un ejemplo, y dijo que el sistema de cárceles estaba bien en la dictadura, pero no opinan lo mismo del estado actual de las cárceles”, agregó.

Menéndez "es un incompetente"

Sobre el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dijo que no le gusta: “Es un burócrata (…) no, no quiero decir lo que pienso... Es un incompetente”, señaló. Y agregó que los militares extrañan a Eleuterio Fernández Huidobro “porque era mucho más contundente, tenía mucho más clara la misión de ser ministro de Defensa. Entendía que al Hospital Militar había que potenciarlo, que había que darle recursos, se preocupaba por la situación del personal. Fernández Huidobro comprendió su misión, no la politizó.



Opinó además que la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura es “un gastadero de plata y un curro. Con todas las letras: es un curro (…) La gente tiene que saberlo. No van a encontrar nada, porque no tienen información ni hay quien se la dé”.



"Estas políticas de género están fomentando que desaparezcamos como sociedad"



El presidente del Centro Militar mencionó también en la entrevista el tema de las políticas de género, ante el cual comparte posición con el brasileño: “Yo por ejemplo, el tema éste de las políticas de género no me gusta. Nada. No me gustan para nada. No las comparto”, dijo.



Con lo que no está de acuerdo el uruguayo, dijo, es con “que los tengamos que aplaudir, no. A los que no nos gusta tenemos el derecho de que no nos guste. A mí no me gustan las políticas de género éstas que están tratando de hacer prevalecer en todas las cosas. Me dicen ´tiene que haber una cuota para tal cosa´, bueno, las cuotas deben ser en función de la capacidad de las personas. Cuotas de las mujeres para tal cosa. Que hagan lo que tengan que hacer, pero poner cuotas y negarle un lugar a personas con mejores condiciones, no. Eso es ilógico”.

Y se expresó en contra del matrimonio igualitario:“Yo soy partidario del orden natural, de la cultura occidental y cristiana, y del orden natural. Con todas esas cosas lo que hemos logrado que en el último año hayamos achicado al 9% la tasa de nacimiento. Nosotros desaparecemos. Tenemos que tener claro que el Uruguay va a desaparecer en 50 o 60 años de acuerdo a estudios internacionales, por la incapacidad de mantener la población. Todas estas políticas de género están fomentando que desaparezcamos como sociedad. Y el aborto, le sumo”.