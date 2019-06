Carlos Iafigliola: “He perdido algún militante por el tema del aborto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Está ultimo en las encuestas, ¿cuál es el objetivo de su campaña?

-Es el mismo que cuando arrancamos. Tener un discurso diferente a los precandidatos blancos. Siento que ninguno me representa 100% más allá de algunos temas puntuales. Se que no estoy en buenas condiciones de cara al 30 de junio, pero veremos como terminan dando los votos. La intención es mantenernos.

-¿Cuántos votos piensa obtener?

-Tenemos una expectativa de mínima de entre 20 y 25 mil votos en todo el país. Si eso se da, el movimiento queda bien parado de cara a octubre.

-¿Quién le gustaría que gane la interna?

-No tengo preferencia y no es un discurso políticamente correcto. En algunos puntos me siento más cerca de Larrañaga, en otros de Luis (Lacalle Pou), y en otros quizás a (Enrique) Antia. A Sartori lo conozco poco.

-De hecho lo ha criticado bastante.

-Cuando el irrumpió dije que me parecía bien que llegara operadoras de otras aéreas. Pero esto de venir de una a pelar por la presidencia es algo que me hace ruido. Lo que quizás me ha hecho más ruido fue que avanzó amparado en una billetera muy gorda.

-¿Y por qué está mal?

-No sé si está mal. Esto trasciende a Sartori, no me gusta que en politica se avance amparado plata. Por la calidad de la democracia deberíamos tener todos los mismos tiempos de salida al aire. Que la gente decida en función de las propuestas y su trayectoria.

-Lo que no puede negar es que generó entusiasmo.

-En una parte del electorado ha despertado esperanzas. Ojo con esas esperanzas basadas en discurso que tienen corte populista. Sus ideas son de corte bien populista. Pero ha avanzado usando lo peor de la política.

-¿Cómo se define políticamente?

-Socialcristiano, nacionalista y popular. En algunos más cercano de la derecha y en otros más de la izquierda. En la defensa de los valores, de la vida y la familia mucha gente me ubica en la derecha. Me definiría más como un hombre de centro.

-¿Se reconoce como conservador?

-En las cuestiones que me importa, que tienen que ver con valores, en eso soy un hombre conservador. Pero también tengo una visión más abierta y moderna de otros temas que tienen que ver con el avance de la sociedad. Yo me la banco esa crítica. Considero que esta bueno y ojalá que muchos pudiesen ser conservadores a la hora de ensalzar a valores que son los fundacionales de la patria.

-¿No crees que el futuro presidente debería tener una apertura mayor a la que plantea en temas de la llamada “agenda de derechos”?

-Siempre he dicho lo mismo, sobre todo en los temas de la sexualidad: respeto la dignidad humana de todas las personas.

-Pero no concibe que dos personas del mismo sexo tengan derecho a casarse.

-Pude llegar a entender que personas que convivían estuvieran reclamar sus beneficios sociales. Hasta ahí entendí. Lo otro ya… me costó entenderlo. Y mucho más cuando le pusieron matrimonio. El matrimonio viene de madre: es dos personas del mismo sexo con la posibilidad de procrear.

-¿En su movimiento tiene militantes o dirigentes homosexuales?

-Que yo conozca no. Nosotros no es que estamos cerrados ni abiertos. Cuando alguien se incorpora a militar sabe que hay media docena de temas centrales. Yo he perdido algún militante porque vieron que en el tema del aborto seguimos insistiendo. Para nosotros no está laudado y queremos que se derogue la ley.