Argimón: hay que "contrarrestar" la "nueva narrativa" que critica alimentación en base a "productos de origen animal"

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, defendió la alimentación en base a productos de origen animal durante su exposición en el panel denominado "Obtener todos los ingredientes sobre la mesa", de la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios en Roma, Italia.



"Consideramos necesario contrarrestar con evidencia científica la nueva narrativa que plantea de forma negativa la alimentación en base a productos de origen animal, desde lo nutricional y desde el bienestar animal, es decir, su impacto sobre el ambiente y la salud", indicó.



Argimón consideró que no se puede generar "una sola visión sobre los sistemas alimentarios", y en particular en lo referido a "los sistemas ganaderos en el mundo". En esta línea planteó que se debe reconocer que "cada realidad tiene una base económica, social, cultural, específica".



Por otra parte, la vicepresidenta expresó que "Uruguay, al igual que otros países del mundo, no es ajeno a las distintas formas de malnutrición, como la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta".



"Estas enfermedades son la primera causa de mortalidad en el mundo y representan un enorme costo humano y económico con profundo impacto sobre el desarrollo. En Uruguay, 6 de cada 10 personas mueren por enfermedades no transmisibles, que como sabemos, en su mayoría están causadas por factores de riesgo conductuales y por lo tanto prevenibles. Incluyendo la alimentación poco saludable, el consumo de alcohol, el uso de tabaco y la falta de actividad física", dijo.



Es por esto, explicó la jerarca, que es "fundamental implementar medidas para la creación y promoción de entornos saludables" y por tanto facilitar el acceso a alimentos que sean tanto sanos como accesibles.



En esa línea indicó que también es fundamental promover la educación y dar información a la población en general, por ejemplo con medidas como "el rotulado frontal de alimentos, las guiís alimentarias, protegiendo, en particular, a los niños de la publicidad engañosa".



A su vez, Argimón señaló que en el proceso de debate que se llevó adelante, se incluyó también "un enfoque de género, de manera transversal en todas las políticas y medidas vinculadas a los servicios alimentarios".



"Esto fue una condición específica que hicimos a los efectos de llevar adelante los diálogos", dijo y remarcó que es necesario "celebrar y potenciar la increíble resiliencia de las mujeres y su rol clave para la transformación de los sistemas productivos. Las mujeres son las responsables de transmitir prácticas ancestrales de producción como la agroecología".



La vicepresidenta consideró que las mujeres son "agentes de cambio" que resultan fundamentales para promover paradigmas en todos los sectores productivos.



Este lunes además, Argimón dará un discurso de apertura en la pre-cumbre. Por ota parte, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios tendrá lugar en setiembre junto con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.