Argimón dijo que "no consideraría" propuesta de Manini para fideicomiso de asentamientos

La presidenta en funciones, Beatriz Argimón, se refirió este viernes a la nueva propuesta del senador cabildante Guido Manini Ríos de usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se han otorgado al país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el fideicomiso de asentamientos y no sacar los fondos del Instituto Nacional de Colonización. Dijo que es “un camino” que “en lo personal no lo consideraría”.

De todos modos, aclaró: “Uno no puede de antemano descartar nada. Siempre hay que estudiarlo, profundizar y responder”. “Hay que esperar el planteo formal y evaluarlo, especialmente por los que lo tienen que decidir, que no soy yo precisamente”, agregó Argimón este viernes en rueda de prensa.



A su vez, al ser consultada sobre si era de su preferencia utilizar los recursos del FMI, Argimón respondió: “En realidad no”. Pero repitió: “Las propuestas, vengan de donde vengan, si son para sumar, hay que evaluar”.

En concreto, la iniciativa consiste en hacer uso de los cerca de US$ 585 millones recibidos del FMI para “retirar emisiones de bonos del mercado” por el monto equivalente, y con eso generar un ahorro en “el pago de intereses”. De acuerdo al cálculo de Manini eso implicaría un estimado en US$ 40 millones anuales, que se dirigirían íntegros al fideicomiso de vivienda.



Pero, ¿cómo se consigue el dinero?



En medio de la actual crisis económica mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) les asignó a los países socios, entre ellos Uruguay, derechos especiales de giro (más conocidos por su sigla DEG). Es una unidad de cuenta, como si fuera la unidad indexada, que el organismo asigna, de manera excepcional en épocas de crisis, para que los Estados miembros tengan una reserva.



No es una deuda, el país no queda debiendo. Por lo general, los países usan esta reserva cuando necesitan liquidez. La última gran asignación de los DEG había sido en la crisis mundial de 2008-2009 y la anterior se remonta a fines de la década de 1970. A Uruguay, por la asignación que acaba de emitir el FMI, le corresponden unos US$ 585 millones.



¿Qué propone Cabildo Abierto? Que en lugar de que Uruguay se guarde la reserva, la venda en el mercado o bien que aproveche a pagar con eso parte de sus deudas. Al achicarse la deuda, el país se ahorra los intereses que van generando esas deudas. Y con lo que se ahorra de intereses, podría financiar los proyectos para asentamientos que el proyecto de Rendición de Cuentas propone que sea con el dinero de Colonización. El concepto clave es que los DEG son una canasta de monedas (dólar, euro, yuan, yen y libra esterlina) y, por tanto, tienen valor para luego pagar deuda y ahorrarse el pago de intereses.