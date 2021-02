Argimón dijo que se aprobó presupuesto para el Senado; prevén ahorros por $ 574 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimon dijo este miércoles en conferencia de prensa que fueron aprobados por unanimidad los presupuestos del Senado y de la Comisión Administrativa, que se encarga de la administración, y que se prevé que en el quinquenio se generen ahorros por $ 574 millones de "supresiones de vacantes" y "optimización de gastos de funcionamiento" y habrá una inversión proyectada de $ 640 millones de pesos.

Argimón informó que en el diseño se tuvo como objetivo tener un "Parlamento del Siglo XXI" que fuera "cercano a los ciudadanos" y con el "fortalecimiento del concepto de la representatividad". Además expresó que se aspira a "cambiar el recurso humano por la gestión humana" y eso implica "capacitación y transformaciones tecnológicas" que deriven en una "modernización de la estructura" que acompase los "cambios culturales".

También se tomó en cuenta que al terminar el período el Palacio Legislativo cumplirá 100 años desde su construcción. Para esto se programarán "actividades" y "obras edilicias" en base a informes técnicos de la administración anterior que aconsejan reparaciones al edificio, y para esto se destinarán los "ahorros que lleve a cabo el Senado".

La vicepresidenta indicó además que la Comisión aprobó un fideicomiso para buscar fondos extrapresupuestales para efectivizar las obras de aggiornamiento en el Palacio Legislativo.

En lo que tiene que ver con la reestructura funcional está prevista una comisión con representación de los partidos políticos y los funcionarios para poder tener en cuenta todas las perspectivas.

"No hemos descartado todas las vacantes, hemos hecho una supresión de vacantes que hace mucho tiempo no han sido llenados lo que indica que no estaban siendo necesarias por la administración y al trabajar con un presupuesto austero vamos a seguir trabajando de esa manera sin que se lesione el funcionamiento correcto del Poder Legislativo", explicó.

"No están previstos ingresos porque entendemos que el potencial humano que existe hoy y frente a un plan de austeridad es la linea de trabajo que acordamos", agregó la vicepresidenta.