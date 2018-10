Apátridas: el Senado sancionará la iniciativa

El Senado sancionará a la brevedad un proyecto de ley que establece el reconocimiento del apátrida, una persona que no es reconocida como nacional por ningún Estado, que no tiene documentación de ninguna naturaleza ni ningún tipo de protección y que, por tanto, no puede acceder a sus derechos fundamentales.

La iniciativa, ya votada en Diputados, fue aprobada por unanimidad en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado y tiene un cercano destino de plenario, donde se convertirá en ley.

Al informar sobre la iniciativa en la comisión, la senadora oficialista Mónica Xavier indicó que "Naciones Unidas dice que actualmente hay en el mundo 10 millones de personas apátridas y que cada diez minutos nace un niño apátrida. Uno creería que nuestro continente no tiene esta realidad, pero lamento comunicarles que es una de las principales regiones que posee personas en condición de apátridas".

Este proyecto tiene cuarenta artículos, que tienen que ver con la definición de apátrida, con el principio de la unidad familiar, con el principio de no rechazo en frontera y de no devolución, con la expulsión de las personas no elegibles para la protección, la cancelación, la revocación y el cese de la condición de persona apátrida.

También se incluyen los deberes y derechos de las personas apátridas, su documentación, la asistencia que se les debe brindar, así como la alusión de los órganos competentes en materia de personas apátridas, el procedimiento para la determinación de la condición de persona apátrida y las disposiciones finales, que establecen la normativa aplicable y la posibilidad del Estado de solicitar cooperación y asistencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la comunidad internacional para la asistencia directa de estas personas, explicó la senadora a sus colegas.

Según datos del Mides, hay unos 25 registrados en la última década en el país. Aun así, hasta ahora el país carecía de una normativa para poder recibirlos.