Alonso niega haber sido financiada por Beraca; Groba insiste

Mientras la senadora nacionalista Verónica Alonso negó cualquier financiación de su campaña electoral pasada por parte de la iglesia Misión Vida, el pastor Jorge Márquez o los Hogares Beraca, el diputado frenteamplista Óscar Groba ratificó que existe una "clara vinculación financiera". Esto no debería ocurrir porque esos centros de acogida de menores y adolescentes están exonerados de impuestos justamente por tratarse de una oenegé, sostuvo.

Alonso concurrió ayer a la reunión de la comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de las campañas de los partidos políticos respondiendo a una invitación que se le hizo a raíz de informaciones periodísticas que la vinculan con Márquez, Misión Vida y Beraca. Incluso, una parte del caso tuvo una instancia judicial. Tiempo atrás, Alonso fue llevada a los estrados por parte de la imprenta que confeccionó sus listas para la campaña de 2014 por falta de pago. Terminó siendo condenada por la Justicia al pago de las planchas a la imprenta.

"A mí no me financió la campaña ninguna institución social, ni iglesia ni una empresa", dijo la legisladora a los diputados de todos los partidos. "Me pregunto por qué me convocaron y no tengo mucha explicación", añadió.

"Hay pruebas".

Groba le formuló 19 preguntas. Una de ellas, dijo Groba fue "qué acuerdos hubo entre ella y Jorge Márquez previo a la elección interna". "Este acuerdo existió aunque la senadora lo haya negado", aseguró.

Alonso respondió que se financió ella misma. "Yo me financié porque tengo ingresos declarados y quedó claramente demostrado que no había ningún financiamiento por parte de ninguna empresa. Presenté documentos. Esas listas eran en la campaña interna, listas autónomas, independientes; (ellos) pagaban y yo reponía esos gastos. Los repuse y no recibí dinero de ninguna iglesia", insistió.

Según Groba, "han aparecido en la prensa dos cheques que vinculan al pastor Márquez con ese sector político, uno por US$ 13.000 y otro por US$ 14.000 para pagar la impresión de listas que apoyaron a la senadora Alonso". "Esos cheques tienen número y hay un número de cuenta corriente del pastor Márquez", enfatizó.

"Para mí hay contundentes pruebas de que los Hogares Beraca, que están fuera de todo control, usaron a sus propios internados para promover este acuerdo político en el cual Beraca ponía a la gente y se dice que la senadora Alonso ponía el dinero. Al estar exentos de impuestos por parte del Estado, no pueden participar en campañas políticas. Usaron sus estructuras, tengo documentos gráficos donde se ve a (el diputado nacionalista Álvaro) Dastugue promoviendo candidatos juveniles para las listas. Para mí es clara la vinculación financiera de apoyo a la senadora Alonso de la iglesia del pastor Márquez y de los Hogares Beraca", sostuvo el diputado oficialista.

La senadora Alonso propuso en la investigadora que las elecciones internas puedan ser controladas al igual que las elecciones nacionales, para las que hay rendiciones de cuentas a la Corte Electoral. "Propuse además que las empresas no financien campañas políticas. En algo coincido con el senador (José) Mujica, eso lo voté en el Senado. Las empresas no deben financiar las campañas políticas porque muchas veces se presta a situaciones irregulares que nunca quedan muy claras", indicó. La comisión volverá a citar a Dastugue.