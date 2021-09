Un almuerzo entre legisladores terminó en contagio de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un almuerzo en la cantina del Parlamento terminó con dos infectados de coronavirus y decenas de legisladores en cuarentena como medida de prevención.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y la frentista Margarita Libschitz compartieron mesa junto a otras dos suplentes del FA (Dayana Pérez y Martina Casas) el pasado lunes 6 al mediodía en el anexo del Palacio Legislativo. Ya habían terminado de comer, pero por el lugar iba pasando el senador suplente de Juan Sartori, Juan Straneo y se sumó. Almorzó una ensalada y de postre invitó alfajores a los otros cuatro parlamentarios. Allí compartió media hora de charla sin tapabocas, según reconoció Straneo a El País.



El senador siguió con su vida normal hasta que el pasado sábado recibió una llamada de Libschitz para avisarle que tenía COVID-19. Su único síntoma era una disfonía, llamó a la mutualista y le hicieron el test rápido que resultó positivo. El senador está vacunado con las tres dosis (la tercera la recibió el pasado 2 de este mes) y no tiene ningún malestar físico.

Libschitz inició sus síntomas el miércoles, por lo que son contacto todos los que estuvieron con ella el lunes. Consultada por El País, la diputada del MPP dijo que se enteró que estaba infectada al realizarse otros análisis de rutina producto de problemas respiratorios que tiene.



“Me hisoparon por protocolo”, contó la legisladora que permanece en su domicilio. Según dijo, en su caso cuenta con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El miércoles, Libschitz asistió a la sesión donde se discutió la conformación de una comisión investigadora por el caso del exministro y ahora diputado colorado Germán Cardoso y las compras de publicidad realizadas en el Ministerio de Turismo.



“Cuando terminaron los cuartos intermedios, a eso de las cuatro de la tarde, fue cuando me sentí mal y me fui”, contó. Por lo que los contactos estrechos de la legisladora no son todos los diputados que estaban en sala, sino los integrantes de su despacho. Además, están en cuarentena preventiva otros diputados del FA que participaron de una reunión con ella el lunes.

Ayer, en una comunicación del Servicio Médico a legisladores, a la que accedió El País, se indica que como la duración de la sesión fue de más de dos horas y dado que “el coronavirus se transmite por aerosoles” se recomienda a todos los que estuvieron (legisladores, funcionarios y secretarios) que se comuniquen con sus prestadores para saber si son “contacto estrecho”.



Además del Parlamento, el caso ya tiene derivaciones en el Ejecutivo. Esto, porque el pasado viernes Straneo viajó en una camioneta de la Intendencia de Durazno con el intendente del departamento Carmelo Vidalín y los diputados Martín Tierno (FA) y Miguel Irrazábal (Partido Nacional) a reunirse con el ministro de Transporte José Luis Falero. Todos están en cuarentena a espera de realizarse los hisopados correspondientes.

Investigadora

En el día de hoy, el diputado Rodríguez se realizará un PCR para saber si tiene COVID-19. Según dijo a El País si resulta negativo y se formalizan los nombres de los otros integrantes de la investigadora (Conrado Rodríguez, Rodrigo Albernaz, Nicolás Viera y Gustavo Olmos) la comisión comenzaría a funcionar a partir del jueves.



La investigadora por las compras en Turismo (del 2010 al 2021) recibirá al denunciante por el Frente Amplio Eduardo Antonini y al denunciante por el Partido Colorado, es decir el propio Cardoso. Uno de los primeros en ser convocados será el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero.