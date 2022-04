Alianza Nacional expulsó al edil Juan López que dio voto decisivo a Orsi para fideicomiso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sector Alianza Nacional del Partido Nacional resolvió "expulsar" al edil canario Juan López, quien dio el voto decisivo que le permitió aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones para obras en Canelones que presentó el intendente Yamandú Orsi.

A través de un comunicado, se indicó que el accionar de López "no representa la voluntad de la dirección departamental ni nacional del sector". Además, se planteó que la acción fue "inconsulta", así como "contravino la voluntad expresa del sector, que era la de acompañar la posición de toda la Bancada del Partido Nacional".

Lea el comunicado completo de Alianza Nacional A la Opinión Pública



Ante la votación del Fideicomiso enviado por la Intendencia de Canelones por parte de la Junta Departamental de Canelones, donde la mayoría necesaria se configuró mediante el voto de un edil perteneciente a nuestro Sector, Alianza Nacional expresa:



- que el accionar del Sr. Edil Juan López no representa la voluntad de la dirección departamental ni nacional del Sector.



- que dicho accionar fue inconsulto y contravino la voluntad expresa del Sector, que era la de acompañar la posición de toda la Bancada del Partido Nacional.



- que por lo expuesto, Alianza Nacional ha decidido expulsar al Edil Juan López



El caso derivó en un revuelvo durante toda la jornada de ayer que se extendió este miércoles. En diálogo con El País, el edil había declarado este martes de tarde: "Me tildaron de traidor y dijeron que me iban a hacer un juicio político". Inclusive, dio un paso más, y lanzó: “Si tengo que perder mi carrera política la perderé. Estos muchachos han dejado mucho que desear, como compañeros primero y como legisladores después”. La expulsión de López se manejaba desde ayer, según habían anunciado a El País varios dirigentes nacionalistas.



Fuentes del Partido Nacional consultadas por El País aseguraron que el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, fue quien negoció con el edil blanco Juan López, “mano a mano y sin pasar por la estructura partidaria”, su apoyo.



El caso generó incluso preocupación hasta en Torre Ejecutiva por estas horas. El presidente Luis Lacalle Pou estableció sus contactos para conocer de primera mano las negociaciones del préstamo, contaron a El País fuentes partidarias de Canelones.



El fideicomiso que ingresó exprés a la Junta fue el segundo intento de Orsi de hacerse con más presupuesto durante su mandato para obras en el departamento. El primer plan fue desactivado a último minuto por parte de la coalición, y representaba un monto de casi el doble, de US$ 80 millones.



Está previsto que esta tarde Orsi brinde una conferencia de prensa en Canelones para brindar declaraciones sobre lo sucedido.