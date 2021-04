Abrirán concesión de aeropuerto de Paysandú y estiman inversión de casi US$ 54 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Poder Ejecutivo se apresta a concesionar el aeropuerto de Paysandú, informó el intendente Nicolás Olivera, este martes de tarde tras reunirse con autoridades de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública.

De estar manera, Paysandú pasará a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales (SNAI) y su concesión se sumará a la de los aeropuertos de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo tal como había anunciado el gobierno hasta ahora. El SNAI - creado por la ley 19.925 - también incluye a los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este.

Entre las novedades, se buscará que Paysandú se conecte a través de vuelos directos con San Pablo, Porto Alegre, Brasilia, Santiago de Chile y Asunción, de acuerdo al planteo al que tuvo acceso El País.

"Es una buena noticia para el departamento y la región", destacó Olivera en rueda de prensa.

Se estima una inversión de US$ 8.2 millones para obras del aeropuerto sanducero que cuenta actualmente con la pista principal en "mal estado"; así como el balizamiento "fuera de servicio" y con operación "diurna". A estas limitaciones se suma que no pueden operar ahora aviones de media y larga distancia por "no conformar" con la normativa vigente, no cuenta con combustible JetA1 y tampoco con servicio de extinción de incendios.

A la cifra antes mencionada se agregan US$ 45 millones para la operación y mantenimiento del aeropuerto desde 2022 hasta 2053, plazo de la concesión.

Entre los aspectos que se buscarán añadir será aumentar la operativa a 24 horas todo el año, una nueva terminal de pasajeros, cumplir con la normativa "OACI/IATA" que permitiría operaciones con "estándares internacionales", así como el ingreso de nuevas aeronaves. Además, no se encarecerá el costo para las aeronaves con matrícula nacional. Entre los beneficios para el departamento del litoral destacan la creación de puestos de trabajos directos e indirectos, aunque no se han precisado cifras estimadas hasta el momento.

El País informó en febrero que se estimaba para fines de abril convocar la licitación para estos aeropuertos del interior del país.

Para ser adjudicatarios de la concesión los privados deberán llevar a cabo las obras de infraestructura y acondicionamiento de las pistas, la tecnología de control de los vuelos y la modernización de servicios de tierra que permitan ambientar la llegada de más aeronaves de pasajeros y cargas.

Uruguay cuenta con 11 aeropuertos con categoría internacional -dos de ellos son operados por un holding privado, Corporación América Airports: los de Carrasco y Laguna del Sauce- y los otros nueve son administrados y mantenidos por el Ministerio de Defensa, los que debido a las estrecheces presupuestarias han quedado casi obsoletos en materia de equipamiento y tecnología.

Vacunación contra el COVID-19.

Olivera también se refirió al bajo nivel de vacunación en su departamento. "Esperemos dejar de estar en un lugar que no nos deja nada cómodo porque estamos penúltimos a nivel nacional respecto a la vacunación, habiendo capacidad instalada", dijo.

Actualmente se pueden vacunar en Paysandú hasta 1.920 personas por día, contó, pero ese nivel está "sensiblemente por debajo".

"Faltaba ajustar la logística para que llegaran las vacunas y ajustar la agenda para que las vacunas puedan darse", señaló tras reunirse con José Luis Satdjian, subsecretario de Salud con quien coordinó aspectos para "mejorar la performance", tras "algún cortocircuito". Estos cambios permitirían "aumentar" la vacunación en las próximas horas.