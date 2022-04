Abdala: “Las jineteadas son una tradición” y no vulneran “los derechos de los niños”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, respondió al comunicado que emitió la Plataforma Animalista solicitando que se prohíba a los menores el ingreso para presenciar las jineteadas en la Semana Criolla. "La actividad de las domas, de las jineteadas, es una actividad lícita, que además representa una tradición aceptada pacíficamente por la sociedad", expresó Abdala.

"No advierto que desde allí puedan surgir daños para la vulneración de los derechos de los niños. Las domas están declaradas como deporte nacional por la ley y tenemos que ver esto desde la perspectiva de los derechos; la prohibición implica siempre una restricción", enfatizó el presidente del instituto en diálogo con radio Montecarlo.



Para Abdala, tomar la decisión de prohibir una actividad es una gran responsabilidad. "Cada vez que se prohíbe hay que hacerlo con mucho cuidado y con un sentido de interpretación estricta. Implica recortar un derecho y los niños tienen derechos. Derecho a la recreación, a la libertad, a tomar sus propias decisiones. De acuerdo a su autonomía progresiva pueden resolver qué tienen ganas de hacer o no. Por supuesto la labor de los padres es primordial".

En la petición creada por Plataforma Animalista en Change.org para juntar firmas se detalla que las jineteadas son "un claro ejemplo de violencia; el animal es forzado, golpeado e incluso corre peligro su vida". "Lamentamos que Inau entienda que los niños pueden seguir presenciando leste tipo de violencia. Esperamos que a la brevedad puedan cambiar de posición", agregó la plataforma en las redes.

Para Abdala, decir si hay o no maltrato animal en las domas no es de su competencia. "A mí me corresponde trabajar en los derechos de los niños. Si hay maltrato animal en las jineteadas o no, no me corresponde ingresar", expresó y detalló que cada año Inau habilita permisos para menores mayores de 9 años para participar de actividades como las pruebas de rienda.