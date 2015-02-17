Policía "desbordada" tras el Carnaval de La Pedrera: hay 12 detenidos

Esta mañana se realizó un operativo de limpieza con 80 personas. Asimismo Caminera realizó 25 controles por marihuana y ninguno dio positivo.

Esta mañana en la comisaría de La Paloma se encontraban "desbordados", según reiteraron a El País varios agentes ante la solicitud de información sobre los hechos ocurridos ayer en el marco del Carnaval de La Pedrera.

El jefe de Policía de Rocha, Oscar Miraballes, dijo a El País que hubo 12 detenidos en el marco del Carnaval y que a dos de ellos les incautaron mochilas con varios celulares. Las personas permanecen detenidas en La Paloma a la espera de concurrir ante el juez.

Asimismo esta mañana se realizó un operativo de limpieza con 80 personas y las empresas de transporte interdepartamental dispusieron de 20 ómnibus para trasladar a las personas esta madrugada desde La Pedrera a La Paloma. Se estima que concurrieron unas 20.000 personas.

En la carpa de asistencia de salud en la noche se atendieron a 12 personas ebrias que luego dejaron el lugar.

Entre el sábado y ayer, cuando se realizó el Carnaval de La Pedrera, Policía Caminera efectuó 25 controles de marihuana a conductores y todos dieron negativos, informó a El País Daniel Segovia, jefe de Relaciones Públicas de Caminera.

Además, realizaron 350 espirometrías y de ellas 17 dieron positivas, agregó.

Personal de Policía Caminera, junto a efectivos del Departamento de Tránsito de la comuna y de Bromatología, reforzaron anoche los controles en los ingresos a los balnearios, especialmente hacia La Pedrera por la ruta N° 10.

Producción: Rocha, Eduardo González

Foto: Ricardo Figueredo

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