Patronal del taxi denuncia que fue incendiado un auto de su presidente

Esto ocurre en medio del conflicto entre la Gremial del Taxi y el Suatt por despidos y el ataque a un taxista por parte del sindicato, según denuncia el trabajador agredido.

La Gremial Única del Taxi (patronal) denuncia en un comunicado que esta madrugada prendieron fuego a un taxi del presidente de esa organización, Óscar Dourado, en las inmediaciones de Camino Maldonado y Luis Braille.

Esto ocurre en medio del conflicto entre la patronal y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) por despidos en Radiotaxi 141 y la agresión que sufrió el sábado pasado un taxista quien asegura que fue atacado por integrantes del sindicato por no adherirse al paro.

En el marco de este conflicto, ayer en asamblea, la Gremial Única del Taxi (patronal) decidió "por unanimidad no concurrir a ninguna reunión propuesta por el Suatt en presencia de la actual dirección del sindicato", indica en un comunicado.

La patronal no concurrirá mañana a la instancia de negociación por los despidos en RadioTaxi 141 en el Ministerio de Trabajo, pero además no irá "a las reuniones que ocurran de aquí en más, convocadas por el Suatt, mientras se mantenga la actual directiva del sindicato resolvimos no concurrir por los hechos notorios ocurridos de agresión", afirmó a El País Enrique Mera, tesorero de la Gremial Única del Taxi.

La decisión de la patronal es "para proteger a las personas que concurran", agregó Mera.

El sábado pasado el taxista Alberto Rosa denunció en la seccional sexta de policía que fue agredido por integrantes del Suatt que estaba de paro y realizaba una manifestación en avenida San Martín y Clemente César. El motivo del ataque sería que él estaba trabajando durante un paro.

El Pit-Cnt salió a defender al sindicato del taxi, luego de que Rosa denunciara que, el pasado sábado, miembros del gremio le pegaron con palos y baldosas y le quebraron el maxilar, entre otras lesiones.

El secretario de prensa y propaganda de la central de trabajadores, Gabriel Molina, sostuvo a El País que aunque el Pit-Cnt "rechaza la violencia", confía en la palabra del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

No solo roban el dinero, sino que golpean al taxista, roban el auto y lo queman.

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