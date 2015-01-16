Paro de taxis por citación al Juzgado de dirigente y un exdirigente del Suatt

Juan Acevedo y Carlos Silva fueron citados para este mediodía por el caso de agresión que sufrió el taxista Alberto Rosa el sábado pasado durante una manifestación del sindicato del taxi.

Desde las 12:00 horas el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realiza un paro "urgente" a raíz del

"posible procesamiento de los compañeros Juan Acevedo (exsecretario general del Suatt y actual delegado de base de AFPU) y Carlos Silva (actual secretario general del SUATT)", indica el Suatt en un comunicado.

Acevedo y Silva fueron citados a declarar por la denuncia de agresión efectuada por el taxista Alberto Rosa, quien fue atacado el sábado pasado durante una manifestación del Suatt.

Ary Wiedemann, vocero del Suatt, dijo a El País que el paro es por tiempo indeterminado. Sobre las 14:40 los dos citados aún no habían declarado.

El sindicato realiza una concentración frente al Juzgado ubicado en Bartolmé Mitre y Buenos Aires en apoyo a los citados por la justicia.

El vocero del Suatt dijo que "se supone que Rosa reconoce a Acevedo como uno de los agresores, algo que es totalmente imposible porque además que Acevedo ya no es parte de nuestro sindicato, ya que se dedica a trabajar de otra cosa, no estaba ni en la asamblea ni en la movilización, de hecho estaba participando en una actividad del sindicato de funcionarios postales donde actualmente es militante".

Agregó que a Silva "parece que se lo pretende acusar de alguna forma de autor intelectual de la situación".

VEA EL VIDEO