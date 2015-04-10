Pago con tarjeta puede "mitigar las rapiñas, pero no las va a eliminar"

El titular de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado,dijo que en mayo unos dos mil taxis contarán con lectores de tarjetas para poder cobrar los viajes a través de crédito o débito.

El titular de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve que los vehículos ya cuentan con lectores de tarjetas "hace más de seis meses y que van a empezar a colocarlos en mayo, en la búsqueda de ir disminuyendo el efectivo".

Dourado reconoció sin embargo que "no es sencillo" y por eso "hay demoras. Es más fácil poner un lector en un comercio que en un taxi", señaló.

De todas maneras, dijo que "el uso de tarjeta puede mitigar las rapiñas, pero no las va a eliminar".

"Nos tiran a matar antes de rapiñarnos, nos roban los championes, el reloj, cualquier objeto que ellos consideren que es de valor, entonces tenemos que ver qué vamos a solucionar", señaló.

En el caso de Montevideo, por ejemplo, explicó que "hay que preparar a más de siete mil conductores y después que el usuario acepte esta modalidad. Lleva un tiempo. La idea es el 5%, el 95% es músculo. La idea la tenemos hace un año, importamos lectores, hicimos el acuerdo con OCA y con Antel, tuvimos muchos inconvenientes, trámites y los hemos cumplido todos, ahora estamos en una etapa que estamos cerca de instalarlo".

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo esta semana estar de acuerdo con retirar el dinero en efectivo de los taxis.

Dijo que una de las medidas contra la inseguridad que enfrentan los trabajadores del taxi "es tratar de sacar el dinero de la calle para que haya otra forma de pago”.

taxi FOTO: Archivo El País

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