Noche especial; la IMM se dedica a limpiar la ciudad

Más de 100 afiliados de Adeom se apuntan a horas extras.

Más de cien funcionarios municipales afiliados al sindicato Adeom participarán de lo que se ha denominado, por parte de la Intendencia, como "jornada especial de recolección de residuos", que se llevará a cabo a partir de las 10 de la noche de hoy hasta la hora 8:00 del domingo, en cuatro municipios de Montevideo.

Los trabajadores que se anotaron percibirán una compensación por horas extras.

Hoy de noche saldrá un turno "reforzado" de camiones levanta contenedores, informó la Intendencia en su página web. Los mismos recorrerán la región Este, la que hoy presenta más dificultades. "Los recursos serán destinados a puntos donde se registren problemas en toda la ciudad. De acuerdo a la información disponible al día de hoy, habrá un foco especial de trabajo en los municipios CH, D, E y F", dijo la IMM.

La zona de los municipios CH y E comprende, entre otros, los barrios de Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco.

El área de los municipios D y F abarca Villa Española, Unión, Maroñas y Piedras Blancas, entre otros.

El objetivo es reforzar especialmente la limpieza alrededor de los contenedores donde se ha acumulado basura. Para llevar adelante esta tarea se contará con camiones de dos tipos, palas y retroexacavadoras. Además se trabajará con chipeadoras para procesar la poda.

Durante la noche del sábado al domingo, la tarea se centrará en aquellos lugares que por cuestiones de tránsito es más difícil abarcar durante el día.

Para participar en la jornada se anotaron también trabajadores de cada municipio, que además pusieron a disposición su maquinaria disponible.

El trabajo se coordinará desde el cantón de Buceo.

Con el objetivo de preservar lo más posible las herramientas, en el sitio de disposición final habrá una máquina topadora, informó la IMM.

El intendente Daniel Martínez, los alcaldes de los municipios, el secretario general Fernando Nopitsch, el director de Desarrollo Ambiental, Oscar Curutchet, el director de Recursos Humanos, Eduardo Brenta, y otras autoridades recorrerán durante la jornada los principales puntos de trabajo, abiertos al diálogo directo con los trabajadores y los vecinos.

La Intendencia, en el comunicado divulgado ayer en su página web reafirma "su compromiso con alcanzar una ciudad limpia y continuará trabajando las 24 horas del día con todos sus recursos, a la espera de la llegada de las herramientas necesarias para brindar un servicio de recolección de residuos de calidad".

Un área con problemas.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Óscar Curutchet, reconoció que la actual administración "no encontró un adecuado funcionamiento en el área de la limpieza, por lo que hay que modificarla totalmente". Fue cambiado el gerente de la División y hace 3 días, se alejó el director, Néstor Campal.

Pocitos miércoles de mañana. Foto: Ariel Colmegna

SE TRABAJARÁ EN CUATRO MUNICIPIOS DE LA CAPITAL