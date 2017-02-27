Molino de Dolores reabre y retoma a 120 empleados

Molerán 6.000 toneladas por mes y evaluarán viabilidad.

El molino Dolores reabrirá sus puertas el próximo 6 de marzo bajo la administración del síndico Gabriel Ferreira. En principio volverán a trabajar 120 empleados que estaban en el seguro de desempleo desde el 1º de febrero.

"El ánimo cambió notoriamente. Ahora la gente está entusiasmada", dijo a El País el presidente del sindicato local, Óscar Muniz.

Aseguró que el gerente de la planta se comprometió ante el síndico a proveer la materia prima necesaria. "Se van a moler unas 6.000 toneladas por mes, lo que representa el 50% de lo que el molino puede procesar. En un principio se trabajará entre tres o cuatro meses para evaluar su viabilidad", añadió.

Muniz manifestó que de no prosperar esta etapa, y si se tiene que declarar la quiebra, existen cuatro interesados en quedarse con el molino.

El dirigente separa claramente lo que es el funcionamiento del molino, "que siempre trabajó bien" y fue una empresa sólida en la región, del resto de las plantas de Cereoil que presentan problemas financieros.

Más problemas.

Los trabajadores, que el viernes se reunieron con los integrantes de la Comisión de Industrias del Parlamento, advirtieron del cierre de al menos cinco molinos en los últimos años, producto de que cada vez ingresa más fideo a bajo costo desde Bolivia.

Trabajadores ocupan actualmente la planta de Conuber en Nuevo Berlín, departamento de Río Negro. Desde hace 14 días, vienen reclamando por el despido de siete empleados con trayectoria de entre 8 y 12 años en la empresa. La firma indicó en el Ministerio de Trabajo, que la medida de reducción de personal se debe a una reestructura en curso. El viernes concurrirán otra vez a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

"El 28 de diciembre nos reunió la directiva de la empresa, despidió a cinco trabajadores y la cifra puede llegar a nueve" dijo el presidente del sindicato local, Federico Rodríguez. Indicó que todos los funcionarios cesados están afiliados al sindicato y cuatro ocupan cargos en la directiva del gremio.

"La empresa está mal económicamente y en el Ministerio alegaron una reestructura, pero en definitiva están sacando gente del galpón para ocuparlas en los silos donde están haciendo despidos", informó el dirigente. Sostuvo también que desde hace cinco años la planta funciona bien atendiendo la producción granelera de la zona. "No sabemos si últimamente ha sido bien manejada por la gerencia, pero lo cierto es que nos encontramos en esta situación", precisó Rodríguez.

Iglesia expresa "preocupación"

El obispo Carlos Collazzi y la diócesis de Mercedes emitieron un comunicado ayer en el que expresan su "preocupación y dolor" ante "la difícil situación que atraviesan muchos trabajadores y sus familias, provocada por el cierre de las fuentes de trabajo y la fragilidad y disminución de empleo estable y seguro".

DANIEL ROJAS Trabajadores advirtieron en el Parlamento el cierre de al menos 5 molinos. Foto: D. Rojas

