Mató a un joven porqueno quiso llevarlo en moto

Un joven de 19 años fue asesinado en la noche del jueves en un confuso hecho, ocurrido en el barrio Casabo. El asesino está plenamente identificado pero aún no fue capturado por la Policía.

El hecho se generó cerca de las 20:00 horas, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en la esquina de Etiopía y Costa de Marfil.

Dentro del grupo, uno de los jóvenes que estaba en dicha intersección estaba con su moto, cuando se aproximó un joven de 22 años y le solicitó que lo trasladaran hacia un lugar a pocas cuadras de allí.

El joven dueño de la moto le dijo que no iba a prestarle su moto a lo que el atacante, extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, la que comenzó a disparar hacia todos lados.

Los jóvenes que estaban reunidos se dispersaron, incluso el dueño de la moto se llevó el vehículo.

Sin embargo, uno de los jóvenes que estaban allí cayó al piso producto de haber sido alcanzado por una bala que le ingresó por la axila y salir por la ingle.

El baleado era José Enrique Moreira Fredo, de 19 años y fue trasladado aún convida por vecinos y familiares hacia el policlínico del Cerro.

Al llegar al lugar se constató su fallecimiento, producto de las heridas internas producidas por la bala que lo alcanzó.

El joven fallecido, según indicó Jefatura de Policía de Montevideo, no registraba antecedentes penales.

Testigos del hecho señalaron al autor de los disparos e indicaron el lugar en el que vive. Sin embargo, abandonó los lugares en los que solía frecuentar.

La Policía busca detener al responsable del hecho y para ello ha montado una serie de operativos.

El caso ocurrió en la zona de Casabó en la noche del jueves