Más allanamientos y detenidos en Cerro Norte

La Policía incautó pistolas, cargadores y otras armas en seis allanamientos realizados en la jornada de ayer.

La Policía detuvo a cinco personas y realizó seis allanamientos en la zona de Cerro Norte continuando los de la semana pasada tras que el viernes se les impidiera el paso.

Según informó Subrayado, los allanamientos se realizaron ayer en busca de nuevas armas. Una de las viviendas allanadas se encontraba en San Martín y Domingo Arena donde se incautaron tres pistolas y seis cargadores, tres de 30 disparos. Algunas armas habían sido robadas a la Policía.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia.

Operativo policial en el Cerro Norte. Foto: Francisco Flores

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