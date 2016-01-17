La recaudación de los taxistas mermó y tomarán medidas contra Uber

El trabajo de los taxistas ha disminuido entre un 30% y un 50% y si bien no tienen datos para responsabilizar a la empresa Uber, tomarán medidas en su contra.

El trabajo de los taxistas ha disminuido entre un 30% y un 50%, según indicó a radio Montecarlo, el dirigente de la Gremial Única del Taxi, Enrique Mera.

El dirigente gremial informó que es normal que el trabajo presente bajas en esta época del año, ya sea por el verano o porque la economía de los uruguayos ha disminuído, “pero nunca puede llegar a un 50% en tan poco tiempo”, explicó Mera.

Indicó que no se le puede otorgar la responsabilidad de esta baja a la empresa Uber, porque no tienen los números para confirmarlo.

Sin embargo, al momento de comentar cuáles serán los pasos a seguir por los taxímetristas, informa que su objetivo se centra en Uber.

Según indicó el dirigente gremial, tomarán medidas “cada vez que un compañero nos convoque, o que vean a esta empresa en la vía pública incitando a otros uruguayos a cometer este ilícito, a realizar esta tarea en forma clandestina”. Afirmó que en Uruguay existen normas municipales vigentes así como de convivencia, y “ellos están yendo contra todo”.

Mera opina que las agresiones “no siempre son físicas” y que la empresa UBER está agrediendo “el trabajo formal y el bolsillo del trabajador”.

Mencionó también que el taxímetrista no llega al jornal mínimo necesario para sustentar a su familia y agregó que “los taximetristas no somos de plástico, comemos, pagamos la luz, el agua, el teléfono, y todos esos insumos que les subieron a todos los uruguayos”.

Explicó que la tarifa del taxi no sube hace un año y medio, “y esta empresa viene y pone el precio que quiere porque no paga nada y hace lo que quiere”, en referencia a la irregularidad que presenta la empresa Uber con la reglamentación exigida por la Intendencia de Montevideo.

Conflictos

En los últimos meses se han generado varios conflictos entre los taxistas y los trabajadores de la empresa Uber.

Los taxímetristas siempre alegan que ellos están "quitándoles el trabajo"

El último encuentro que hubo entre ambos, se produjo el pasado viernes, mientras los trabajadores de Uber estaban informando acerca de la empresa a futuros usuarios.

Los trabajadores de Uber debieron refugiarse durante tres horas en la seccional.

Taxistas protestaron contra la instalación de Uber en Uruguay. Foto: Ariel Colmegna.

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