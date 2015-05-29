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El País Información

La Policía recapturó al recluso que había fugado de un hospital

29/05/2015, 10:33
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El recluso José Moreira se escapó del hospital de Maldonado. Foto: Policía de Maldonado

El miércoles el recluso estaba esperando ser atendido en el Hospital de Maldonado y se escapó. La Policía lo detuvo en la tarde de ayer jueves.

La Policía recapturó al recluso que el pasado miércoles escapó mientras esperaba para ser atendido en el Hospital de Maldonado.

José Pablo Moreira Tejera, de 26 años, estaba preso desde el 15 de mayo, procesado por vender objetos robados.

Jefatura de Policía de Maldonado informó que en la tarde de este jueves un equipo de la Dirección de Investigaciones encontró al hombre en la intersección de las calles 4 y 7 del Barrio Maldonado Nuevo.

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El recluso José Moreira se escapó del hospital de Maldonado. Foto: Policía de Maldonado

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