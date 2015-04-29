Justicia: matador de ladrón "disparó a mansalva" contra los adolescentes

"Lo ocurrido es de carácter totalmentedesproporcionado", según el auto de procesamiento del hombre que fue procesado con prisión por matar a un adolescente y herir a otro que entraron a su casa a robar.

El hombre que mató a un adolescente e hirió a otro de gravedad cuando entraron a su casa de Río Branco a robar "disparó indiscriminadamente y a mansalva contra los adolescentes, acribillándolos, con resultado muerte para uno y lesión grave para el otro", indica el auto de procesamiento publicado por el Poder Judicial.

El hombre fue procesado ayer con prisión por un delito de "homicidio en reiteración real con un delito de lesiones graves en calidad de autor".

El dueño de casa dijo que hizo varios disparos al aire y según la Justicia este "falta a la verdad al decir que efectuó disparos al aire desde la puerta trasera de su finca. Es llamativo que los únicos casquillos encontrados en el lugar, lo fueron afuera de su domicilio, del lado de la vereda, donde está ubicada la portera de acceso lateral".

El auto de procesamiento indica que "las seis vainas encontradas en el frente de la casa se corresponden con los impactos y las heridas

sufridas por las víctimas (tres impactos cada uno) y hacen presumir que el encausado efectuó todos los disparos desde afuera (vereda) hacia adentro de la finca (entrada lateral).

"Es claro que el ahora procesado tuvo la oportunidad de alejarse del lugar en busca de auxilio, pero no lo hizo sino que optó por tomar su rifle calibre 22 y disparar sobre N. A. y D. S. por la espalda y a través de una portera cerrada con candado", indica el auto de procesamiento firmado por el juez de Río Branco Juan Ciganda.

El dueño de la casa violentada deberá concurrir hoy otra vez al Juzgado, donde también comparecerán el responsable del adolescente herido y otras personas.

Manifestación.

Unas cincuenta personas se concentraron ayer frente al Juzgado de Río Branco pidiendo que se reduzca la pena a quien diera muerte a un joven que ingresó a su finca para robarlo.

Exigen, además, una custodia policial para el otro joven de 15 años que está internado herido en Melo, ya que temen que al recuperarse tome represalias contra la familia del matador.

La Policía ya recibió información acerca de que la familia y allegados al joven fallecido amenazaron con prenderle fuego a la casa del homicida y de sus padres, que viven pegado a la finca donde ocurrió el hecho. "Le van a prender fuego a la casa de estos señores que son ancianos y eso hay que evitarlo. Por eso queremos hablar con las autoridades judiciales", dijo una de las manifestantes a El País.

Manifestación frente al Juzgado de Río Branco por el hombre procesado por matar a un adolescente que entró a su casa a robar. Foto: Néstor Araújo.

RÍO BRANCO