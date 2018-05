Uruguay debe aprobar con "urgencia" ley sobre trata de personas, dice experto

El experto internacional en trata y migraciones Rodolfo Casillas dijo hoy que es "pertinente" que Uruguay dote al Poder Judicial de una ley sobre trata de personas que permita "actuar con prontitud".

Así lo explicó a Efe en la conferencia "La explotación y la trata de personas: instrumentos necesarios para garantizar derechos" organizada por la ONG El Paso, en la que aseguró que Uruguay está "atrasado" porque todavía la ley está en "pleno debate".

Durante los años 2016 y 2017 se discutió en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley que hoy tiene media sanción y que se encuentra en discusión ante la Cámara de Representantes.

"Esta conferencia es para hacer un llamado sobre la importancia que tiene para Uruguay contar con una ley específica sobre trata de personas, porque es un delito muy dañino en el mundo, y si el Estado no lo incorpora a su marco de actuación, se sigue reproduciendo y la autoridad competente no puede hacer nada", agregó el académico mexicano.

Casillas, quién también es investigador y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que si se "omiten" las conductas delictivas y los medios comisivos en la legislación, se les da una "cancha enorme" a los delincuentes para "burlar la ley".

El investigador aseguró que Argentina fue "uno de los primeros países" en incorporar el delito de la trata de personas a su legislación, así como México que tuvo su primera ley en 2007 y una segunda en 2012 sobre este tema.



"Si yo tomo como referencia esos casos, podemos decir que Uruguay está atrasado porque todavía la ley está en pleno debate y por eso la pertinencia de esta conferencia, para brindar mas elementos de juicio a los legisladores que les permita incorporarla lo más rápido posible", agregó.

Uruguay ha sido observado en materia internacional ya que no tiene una normativa adecuada ni un plan de acción para combatir este delito.



El experto destacó que al no estar registrado este delito, no se pueden tener datos, sino "percepciones" de algunas instituciones o actores sociales.



"La percepción general es que este delito está creciendo, cuánto, dónde y a qué sectores afecta no lo sabemos (..), eso son consecuencias de la ausencia de una ley", sostuvo.

La ONG uruguaya El Paso actúa cuando las víctimas o alguien cercano a ellas da conocimiento a la organización de un caso específico, pudiendo ampliar su red de información únicamente a través de las personas que acuden a ellos.



"Eso pasa con las organizaciones y con la sociedad civil, cualquier esfuerzo que pueda hacer para atender a víctimas para prevenir el delito, también se ven limitados" agregó Casillas.

El investigador aseguró que los crecientes "flujos migratorios" en Uruguay y en América Latina tienen una fuerte relación con la trata.



"Los migrantes internacionales por el simple hecho de estar transitando de un lugar a otro entran en situaciones de vulnerabilidad y no solo para este tipo de delincuentes, sino para cualquier persona que pueda sacar un beneficio", apuntó el experto.



Casillas explicó que una persona que ha sido víctima de estos delitos sufre un daño psicológico que "arrastra de por vida" y que muchas veces esos daños llevan a "consecuencias mayores".

"Si las autoridades no están enteradas y si el marco legal no incluye ese delito, es como que se diluye, pero la persona se va con un trauma", agregó.