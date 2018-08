Reparación por prisión indebida cae un 75%

En los últimos cinco años, la indemnización por prisión indebida alcanzó los US$ 100 por día en un fallo que quedó firme. No obstante, una sentencia fechada ayer fijó en US$ 25 diarios la compensación que el Poder Judicial deberá pagar a un inocente que estuvo 427 días en prisión. El abogado demandante tiene plazo para apelar este fallo en caso de estar en desacuerdo con dicho monto.

En diciembre de 2013, el joven Jonathan F. fue acusado injustamente de haber cometido dos rapiñas y estuvo cinco años preso en el Comcar. Jonathan tenía un antecedente por hurto. Un Tribunal de Apelaciones condenó al Poder Judicial a pagarle una reparación de US$ 50 por cada día de prisión.

El 22 de noviembre de 2016, Matías P., de 26 años y sin antecedentes penales, fue procesado con prisión por la Justicia Penal. El expediente no dice el delito atribuido a Matías P. Sí señala que el Poder Judicial debía pagarle US$ 3.400 por concepto de daño moral. Es decir, P. estuvo preso injustamente durante 34 días.

En su defensa, el Poder Judicial señaló que el monto establecido por daño moral por la jueza de Paz Departamental de la Capital de 2° Turno, Miriam Aquino era superior a los parámetros dispuestos por la jurisprudencia y solicitó al juez del caso que los bajara. Es decir, el Poder Judicial alegó que el pa-go de una indemnización de US$ 100 por día para un preso inocente era elevado.

El abogado de P. argumentó que la sentencia de Aquino establece el pago de US$ 100 por día por daño moral y advirtió que este se encuentra dentro de los márgenes de dicho reclamo.

El 16 de marzo de 2017, la Justicia calificó de acertada la decisión de la Justicia de Paz de condenar al Poder Judicial a una indemnización de US$ 100 por día para Matías P., porque la prisión indebida impactó en la vida del joven.

La sentencia de Aquino quedó firme.

El cálculo.

Marcelo C. inició una demanda por daños y perjuicios contra el Poder Judicial por prisión indebida. Señaló que, en 2012, la Justicia Penal de 16° Turno dispuso su procesamiento y prisión por un delito vinculado al transporte de precursores químicos para confeccionar cocaína o poseer una cantidad mayor de 40 gramos de marihuana.

Marcelo C. recuperó su libertad el 14 de febrero de 2014. Estuvo privado de libertad 427 días.

El demandante reclamó una indemnización de US$ 120 diarios, lo que totalizaba US$ 50.400. También pidió una reparación por lucro cesante porque regenteaba una cantina ubicada en el Cerro.

La abogada del Poder Judicial, María Teresa Cairoli, rechazó los hechos, daños y montos reclamados por el demandante. Y argumentó que Marcelo C. no probó que sufrió daño patrimonial y rebatió el monto solicitado por daño moral.

En su fallo fechado ayer, el juez de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Carlos Waldemar Aguirre, señaló que no puede dudarse que toda prisión indebida genera daños en el ámbito moral de la persona que la sufre por la entidad del bien que resulta afectado (la libertad), el que mereció especial tutela de la Constitución de la República tanto en su reconocimiento, como en las condiciones en las que debe cumplirse su privación.

"Obviamente, la cuantificación de la reparación (al preso inocente) plantea dificultades a la hora de evaluarla, pero además no se advierten tendencias jurisprudenciales firmes en nuestros tribuales en relación a supuestos de prisión injusta como para admitir la existencia de parámetros generalizados", advirtió el juez Aguirre.

El magistrado entendió que era acertada una indemnización para Marcelo C. de US$ 25 diarios, por lo que la condena a imponer al Poder Judicial ascendió a US$ 10.625 con sus intereses desde la demanda.

Otros juicios.

En otro caso se dispuso un pago del equivalente a US$ 288 por cada día de prisión (1.075) indebida por parte del Estado, según lo resolvió el juez de lo Contencioso Administrativo Gabriel Ohanian, por el encarcelamiento del enfermero Marcelo Pereira, acusado de cometer cinco asesinatos de enfermos terminales en 2012. Junto con Pereira, también fue remitido el enfermero Ariel Acevedo y la nurse Andrea Acosta. El Poder Judicial apeló el fallo y no está firme.

Acosta también inició un reclamo por la prisión indebida. "Cuando el Estado condena por un hecho ilícito, se debe pagar una multa de diez Unidades Reajustables ($ 10.730) equivalente a un día de prisión. Entonces cuando el Estado condena a un inocente, debe pagar 10 U.R. por cada día de prisión", dijo a El País el abogado de Acosta, Andrés Ojeda.

Junto con el penalista Fernando Posada, Ojeda inició demandas similares por dos exfuncionarios de Cutcsa acusados en 2017 de abusos a menores, los que posteriormente fueron absueltos. Posada y Ojeda también demandaron al Estado por la prisión indebida del extupamaro Amodio Pérez.