Nueva instancia judicial por el caso Lola, pero sin avances en la investigación

El caso Lola Chomnalez tuvo ayer una nueva instancia judicial, pero sin avances en la investigación.



Un hombre, que se encuentra privado de libertad y que había sido indagado en 2015 por el caso, fue citado por el juez Juan Manuel Giménez para volver a declarar.

Juan Raúl Williman, abogado de la familia Chomnalez dijo a El País que durante la audiencia se encaminaron los tres pedidos que el fiscal Jorge Vaz le realizó al magistrado, de acuerdo a lo que solicitó la familia de Lola.



Uno de esos pedidos era la exhumación de los restos del “Tereso” para extraer el ADN y determinar o descartar su participación en el crimen.



“No se sabe si se va a hacer o no porque capaz que no es necesario”, dijo Williman a El País sobre la exhumación del hombre que se suicidó un año después de la muerte de Lola.



“Si se lleva un documento de que de ya hay un ADN a un familiar la puede descartar (la exhumación)”, dijo, y agregó que el mismo “estaría hecho” pero que aún falta que llegue la documentación al juez.



Otro de los pedidos de la familia Chomnalez fue que se les entregaran las pertenencias de su hija.

La tercera solicitud fue tener acceso a la última parte del expediente judicial. “Los pedidos de la familia fueron atendidos. Lo que se pidió en definitiva, él (por el juez) no tiene problema. Hay que ver si vale la pena (la exhumación). Si no lo descarta de esa manera (con un ADN de un familiar) no tiene problema en hacerlo”, dijo Williman.



El hombre que declaró ayer está en prisión por delitos de hurto y rapiña. Durante la indagatoria, según supo El País en base a fuentes judiciales, el juez le preguntó al preso sobre un compañero suyo.