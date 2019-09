Manini ante el juez 24 días antes de elección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos deberá comparecer ante la Justicia el próximo 3 de octubre. La jueza Marcela Vargas citó para ese día al candidato presidencial de Cabildo Abierto, según confirmó ayer a El País el abogado del excomandante en del Ejército, Marcos Pacheco.

El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó a Vargas el inicio de la investigación penal contra Manini Ríos por la posible omisión de denunciar las confesiones ante un Tribunal de Honor del exrepresor José Gavazzo. En esas declaraciones el militar reconoció que hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el año 1973.



Los abogados de Manini Ríos, Pacheco y Juan Fernández Lecchini, dijeron a El País que no acordarán con el fiscal un proceso abreviado e irán, si es necesario, hasta una casación ante la Suprema Corte de Justicia. En tanto, anoche el catedrático constitucionalista y candidato a diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lutz, declaró en radio Sarandí que el caso puede ser pasible de una acción de inconstitucionalidad.



Desde el Frente Amplio José Mujica y Rafael Michelini se han referido al fiscal Morosoli. El líder del Nuevo Espacio dijo en emisora DelSol: “oh casualidad la Fiscalía encontró solamente un responsable y es el candidato a la Presidencia”. Mientras tanto, Mujica declaró al salir de un acto en apoyo a Raúl Sendic que la acusación de Morosoli es “un error político” ya que “infla” a Manini.



Por su parte, Manini Ríos destacó que los dichos de Mujica permiten confirmar lo que ya suponían. “Está reconociendo que esto es una acción política, de cierta forma esta reafirmando lo mismo que nosotros”, señaló el candidato.



Sobre la actuación de la Justicia, Manini Ríos dijo que sintió “sorpresa” y le genera “la sensación de que hay honda preocupación, nerviosismo y hasta desesperación en algunos sectores para poder recurrir a una situación de estas, totalmente inédita en la historia política de nuestro país”.



“El Poder Judicial como tal, representado por el juez, nosotros le tenemos respeto y confianza en él”, dijo el candidato. “En este caso es indudable que son dependencias del Poder Ejecutivo que actúan como tal. Confío en los jueces, pero hay fiscales que me dejan dudas”, remató. Posteriormente, durante un acto en Mendoza e Instrucciones declaró a Telenoche: “No nos resignamos a un país donde operadores de la justicia actúen por orden del mandamás de turno y hagan lo que quiera ese mandamás con cualquier ciudadano”, señaló.



Consultado sobre si se arrepiente de su accionar en el caso Gavazzo, Manini dijo: “Absolutamente de nada. Hice exactamente lo que tenía que hacer, si volviera para atrás haría exactamente lo mismo”. “Que tengan bien claro: podrán amenazarnos con todo, podrán amenazarnos con meternos presos, podrán amenazarnos con matarnos si quieren, pero no nos van a apartar ni un centímetro de nuestro camino”, consignó.

Versión presidencial

La investigación del fiscal Morosoli se desarrolló a lo largo de seis meses. En ese tiempo entrevistó a todos los involucrados en el incidente, entre ellos el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ayer el sitio web de El Observador divulgó el audio de la entrevista entre el fiscal y el primer mandatario. Vázquez recibió a Morosoli en su despacho de Suárez y Reyes con la asistencia del abogado Gonzalo Fernández. Por espacio de 30 minutos el presidente explicó los detalles de su actuación en el caso. Uno de ellos fue que luego de enterarse de la confesión de Gavazzo ordenó al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que realizara la denuncia ante la Justicia cosa que se cumplió.