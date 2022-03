Jueza ordena exámenes de ADN para los abuelos del niño encontrado en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza de Rivera, Gisele Delos, dispuso que el niño de cinco años encontrado en Canelones y cuya madre fue ultimada junto con su pareja, quedará por el momento bajo la custodia del INAU. Además, la magistrada ordenó exámenes de ADN para los abuelos del menor.

La resolución de Delos, a la que tuvo acceso El País de fuentes del caso, da cuenta del periplo que debió vivir el niño antes del asesinato de su madre. Ambos vivían en la ciudad brasileña de Pelotas y luego se establecieron en Rivera, junto con la pareja de la mujer.



El miércoles 23, la Dirección de Investigaciones de la Policía riverense informó a la magistrada que se había dado con el paradero de un niño desaparecido en Canelones.



Ese mismo día, la jueza Delos convocó a una audiencia. Además de representantes de la dependencia de INAU de Rivera y la defensoría, asistieron los dos abuelos maternos del niño. En dicha instancia, se supo que el niño vivió en Rivera durante tres meses, no fue institucionalizado, no habla español y vivió en diferentes casas, con diferentes personas y en un entorno que terminó con la muerte de la madre, dice el fallo de la jueza Delos. Y agrega que el menor no cuenta con familiares o referentes que puedan hacerse cargo de él en Uruguay.

Ante el desconocimiento de la realidad del niño y mientras se dilucida su situación, la jueza Delos dispuso que el INAU informara sobre el menor ante su homólogo brasileño, el Consejo Tutelar. Y agregó que “la única forma de garantizar la integridad física y el bienestar del niño” es mantenerlo dentro del instituto.



Consultado por El País, el presidente del INAU, Pablo Abdala, señaló que esa es una “resolución prudente” de parte de la magistrada para diligenciar todas las pruebas para buscar la solución más indicada para la protección del niño.



Abdala explicó que la magistrada analizó la situación de los abuelos maternos del infante. “Ellos no fueron descartados por la Justicia. Lo que la jueza pidió fue una prueba de ADN porque solo presentaron una partida de nacimiento de la madre del chico”, explicó el titular del INAU.

Abdala señaló que el menor está contenido en un centro del instituto de Rivera, con el apoyo de psicólogos y asistentes sociales. Y agregó que su situación es buena pese al drama de haber perdido a su madre. “La disposición de la jueza se dirige a tener la certeza de que la decisión que adopte sea la correcta en función del interés superior del niño”, dijo Abdala.