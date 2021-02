19 de Abril: 180 días de prisión preventiva para dos imputados tras hallazgo de cuerpos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Policía Nacional, Diego Fernández, el director de la Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Rodríguez, y el encargado de la Dirección Nacional de Policía Científica, Fabio Quevedo, brindaron una conferencia de prensa este jueves de tarde tras hallar esta mañana dos personas muertas en el barrio 19 de Abril. Todo indica que se trataría de dos mujeres.

Rodríguez indicó que la investigación, de la que participó el departamento de personas ausentes, comenzó en junio. A través de diferentes áreas de recolección de información, e inteligencia, testimonios de testigos, vecinos, colaboradores, se fue acumulando datos que resultaron en esta última semana en un análisis que permitió ponerse en contacto con el fiscal del caso, Pablo Rivas, para generar la estrategia de los allanamientos que transcurrieron entre ayer y hoy, dijo.

"Ayer se detuvo a una mujer y un hombre sospechados de estar involucrados en la ausencia de la persona que buscábamos", dijo Rodríguez. Hoy se dispuso un allanamiento, y el resultado fue el hallazgo de dos cuerpos, que están siendo analizados por el área científica y forense de la Policía "para establecer sexo, identidades, etcétera, más allá de las hipótesis que maneja nuestra dirección".

180 días de prisión preventiva para dos imputados Sobre las 19:00 horas de este jueves, la Fiscalía de Homicidios de 3er. Turno, a cargo de la fiscal Adriana Edelman, imputó al hombre detenido como autor de dos delitos de homicidio en régimen de reiteración real, y a la mujer detenida como coautora de un delito de homicidio.



Ambos deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.



"En nuestra teoría pensamos que estamos frente a las personas que buscamos, pero eso habrá que confirmarlo científicamente una vez que estén los resultados", agregó.

Quevedo, a su turno, puntualizó que los cuerpos se hallaron en un estado de conservación "diferente", lo que podría indicar que fueron depositados allí "en tiempos distantes uno del otro". Ambos cuerpos fueron encontrados en una tarrina.

Lugar donde hallaron los cuerpos este jueves. Foto: Francisco Flores

"Uno de ellos en la parte superior de la tarrina, solamente los restos óseos" que fueron derivados al Instituto Técnico Forense (ITF) para establecer la identidad de la persona. Además, se derivaron a Policía Científica otras piezas, entre ellas las dentales. Estas últimas permitirían en "dos o tres días" identificar al cuerpo. Para el caso del segundo cuerpo ya fue identificado a través de un proceso de "hidratación de las huellas dactilares", aunque no brindó mayores detalles acerca de quién se trata. Consultado sobre si la persona identificada era la buscada, Fernández respondió: "No era la que estábamos buscando. Es otra persona, que no damos el nombre porque estamos tratando de identificar a su familia".

Rodríguez señaló que manejan la hipótesis de que las personas "frecuentaban ese lugar", en referencia al barrio 19 de Abril, donde fueron hallados los restos.

Destacó que frente a la denuncia de persona ausente, "la Policía actuó, ubicó en el lugar indicios, testimonios. Eso habla que no es el barrio, sino que es la labor de la Policía que se mete en ese y todos los barrios", dijo Fernández.