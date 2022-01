Fiscal busca hoy imputar a Schiappacasse: ¿qué se juega en la audiencia del viernes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Carolina Dean buscará hoy lograr la imputación del futbolista Nicolás Schiappacasse, el exjugador de Peñarol detenido el miércoles en plena ruta Interbalnearia con un revólver 9 milímetros mientras iba en un auto hacia Maldonado en las horas previas al clásico entre los aurinegros y el Club Nacional de Fútbol.

En tanto, en el inicio de un año marcado por una seguidilla de casos de violencia vinculados al fútbol, el gobierno promueve ser inflexible en el ingreso a la lista negra de espectáculos deportivos como herramienta para erradicar a los violentos.



“Los violentos no nos pueden superar. El objetivo nuestro es que la familia vuelva al fútbol y la única manera es ampliando la lista de todos los violentos que no puedan ingresar”, dijo a El País el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá.



En el caso de Schiappacasse, la Fiscalía busca reunir pruebas, que incluyen una pericia tanto al arma incautada como al celular del futbolista, para lograr que el juez acceda a la imputación, dijeron a El País fuentes de la investigación.

Los informantes aseguraron que uno de los delitos aplicables al caso es el tráfico interno de armas, o como hipótesis de mínima el porte ilegítimo.



En Fiscalía, de todos modos, esperan la comparecencia del jugador a las 14:15 horas de este viernes en la sede penal para considerar si habrá o no una solicitud de prisión preventiva. Las fuentes manejaron como hipótesis que una de las estrategias de la defensa para atenuar el resultado de la audiencia es que el jugador maneje que fue extorsionado para llevar el revólver. En tanto, señalaron, existe la posibilidad de probar como agravante el delito de receptación.



En una primera instancia, cuando fue detenido, Schiappacasse dijo a los policías que el arma sería entregada a integrantes de la barra brava de Peñarol. Sin embargo, dentro de la Fiscalía remarcaron que a los efectos procesales esa instancia carece de validez. Y, en ese marco, el fiscal de Corte Juan Gómez señaló ayer en una conferencia de prensa que el conocimiento público de los dichos del indagado pueden afectar la marcha del caso.

“Seguramente mañana (por este viernes) se sabrá en qué perjudicó la investigación ese tipo de comentarios de lo que el indagado dijo, cuando eso debe hacerse en los lugares previstos con la presencia de un defensor, un fiscal, o un juez de garantías”, dijo Gómez.



Consultado por El País, el abogado del futbolista, Rafael García Azcurra, dijo en la tarde de ayer que la carpeta de investigación todavía no contaba con ninguna declaración del jugador. “Él en la Policía no hizo ninguna declaración. Eso que anda circulando es algo que habría dicho de forma nerviosa en el momento de la detención. No hay ninguna declaración de él ni tampoco hoy (por ayer) declaró en Fiscalía”, dijo. “Estuvo en Fiscalía pero no declaró en absoluto. No dijo ni A ni B”, agregó.

El arma que tenía Schiappacasse. Foto: Policía Caminera.

Expertos penalistas consultados por El País explicaron que la estrategia de la audiencia resultará clave para el dictamen. Por un lado, la Fiscalía deberá mostrar las cartas y exponer con qué pruebas cuenta. En función de eso, la defensa podrá definir si su estrategia es permanecer en silencio y esperar una resolución judicial solo a partir de lo que Dean pueda demostrar. En cambio, si las pruebas son contundentes, pueden llevar al acusado a romper el silencio ante el juez.



El futbolista sigue detenido, pero las otras personas que lo acompañaban en el auto quedaron en libertad.



García Azcurra dijo más temprano a los medios que el arma “tendría una denuncia de hurto de larga data, o por lo menos de aproximadamente más de dos años”.



En tanto, la Policía indaga una situación ocurrida en el edificio en que vive Schiappacasse. La madre del jugador ingresó al edificio junto a dos hombres y se retiraron juntos con dos bolsos, según señalaron fuentes de la investigación. En tanto, luego fue constatado que la cerradura del apartamento había sido forzada.



El caso de Schiappacasse ocurrió a pocos días de registradas dos muertes de hinchas de Nacional y de Peñarol que tuvieron como autores a los barras bravas de los clubes y pusieron en alerta al gobierno en medio de los clásicos de verano.

La muerte de un barra brava de Nacional al que el 6 de enero le dispararon en la feria Vía Blanca de 8 de octubre tuvo cuatro hinchas de Peñarol imputados. En tanto, el asesinato el 10 de enero en manos de un barra de Nacional de un joven de 17 años que iba en bicicleta a hacer un mandado con una remera de Peñarol terminó con al menos dos imputados.



Bauzá remarcó a El País que el gobierno promoverá el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior, Fiscalía y los clubes para la ampliación de la lista negra. El jerarca señaló, asimismo, que los árbitros cuentan con el respaldo de su secretaría para detener partidos en caso de que las hinchadas entonen cánticos referidos a muertes.



Bauzá apoyó la solicitud del fiscal Fernando Romano que en los últimos días pidió el ingreso a esas listas de hinchas de Peñarol y de Nacional identificados por realizar cánticos violentos en estadios de fútbol y canchas de básquetbol. Como ejemplo agregó que, según su criterio, si bien en este caso no cuentan con cámaras para identificarlos, la actitud de los hinchas que insultaron con gritos racistas a la atleta Deborah Rodríguez el jueves en el Campus de Maldonado también sería una causal de ingreso a la lista negra.