Empresario reclamará 153 terrenos usurpados en Rocha

Rocha tiene 180 kilómetros de costa oceánica. En los años 40 del siglo pasado, hubo una urbanización masiva de estas zonas. Solo en los papeles se crearon balnearios y se vendieron lotes, pero luego no todos prosperaron en calles o construcciones. Desde la Laguna Garzón a la de Rocha existe una decena de balnearios que solo figuran en los documentos.

En la década de 1950 varias inmobiliarias vieron el filón y cruzaron el charco. Abrieron oficinas en Buenos Aires y vendieron cientos de terrenos rochenses con el sueño de la casita de veraneo.



Algunos de esos balnearios se consolidaron, como La Paloma, Costa Azul y La Pedrera, pero otros no. Sus nombres figuran en documentos amarillos de propietarios argentinos que pagaron durante décadas la contribución inmobilaria y hoy sus “terrenos” están dentro de un campo con costas al océano Atlántico.



Son desconocidos para la mayoría de los uruguayos: Tajamares de la Pedrera, San Antonio, Mar del Plata, El Palenque, San Francisco, Pueblo Nuevo, Balneario Océano Valizas, Puerta del Sol, Atlántica, San Remo, La Florida, Oceanía del Polonio, Costa Rica de Rocha, Los Palmares, Brisas del Polonio, La Perla de Rocha y Costa de Oro, entre otros.



En 2006, una familia que vivía y criaba animales en el Balneario Oceánico Valizas inició en la Justicia un juicio de prescripción treintenaria de un campo.



El Balneario Oceánico Valizas es un páramo vacío ubicado a la altura del kilómetro 247 de la Ruta 10.

Rechazo.

Al llegar a las últimas instancias del juicio de prescripción treintenaria iniciado por la familia de ocupantes, el hijo de un conocido empresario argentino se enteró de que su padre era dueño de 153 terrenos en esa zona.



“Mi padre compró esos terrenos en la década de 1970. Él los dio por perdidos, pero yo les vi potencial. Algunos de los terrenos de mi padre están cerca de la ruta y otros a poca distancia del mar”, relató.



El hijo del empresario argentino sostuvo que el precio de los terrenos usurpados oscilan entre US$ 1.500.000 y US$ 2 millones. “El conjunto de los terrenos equivale a cinco manzanas. Nos estamos asesorando porque vamos a solicitar a la Justicia la reivindicación de esos lotes. Hay una persona que solicitó la prescripción treintenaria de todo un campo en la zona e incluyó a nuestros terrenos. Estoy seguro de que si nos presentamos, ganamos. Los jueces no van a ir contra los dueños reales de los lotes”, sostuvo.

En la Intendencia de Rocha se está al tanto del reclamo judicial de prescripción treintenaria de los terrenos ubicados en el Balneario Oceánico Valizas. Y se considera que el juicio realizado por el ocupante se hizo en forma legal, ya que probó que vivió 30 años en el lugar.



Consultado sobre las prescripciones de terrenos en la costa rochense, el director de la División Jurídica de la Intendencia de Rocha, Humberto Alfaro, dijo a El País que en el departamento hay balnearios en “estado de abandono” y agregó que son “bienvenidas” aquellas iniciativas que tiendan a regularizar la zona.

Alfaro dijo que la Intendencia de Rocha pretende cortar con la cultura de que en la costa de ese departamento se puede armar un rancho frente a la playa con cuatro palos y unos metros de nylon.



El jerarca recordó, además, que en Rocha “hay personajes” que venden a bajo precio supuestos derechos posesorios de terrenos en balnearios.



Para evitar ese tipo de especulaciones, la comuna rochense permite el pago de la contribución inmobilaria a una persona que acredita, por medio de un escribano, sus derechos posesorios. Sin embargo, para conseguir los permisos de contribución, esa persona deberá contar con la prescripción treintenaria del bien otorgada por la Justicia.



Si construye sin el permiso municipal, corre riesgo de que su vivienda sea demolida por la intendencia.

Solicitarán demoliciones de casas en zona pública La Intendencia de Rocha inició un proceso de demoliciones de casas que se encuentren en lugares públicos. El director de la División Jurídica de la Intendencia de Rocha, Humberto Alfaro, dijo que se derribaron fincas en Punta del Diablo que estaban en zonas públicas. “En esos lugares no se goza de derechos posesorios”, explicó. Alfaro agregó que la intendencia también pretende demoler casas en el balneario Valizas que fueron levantadas en áreas públicas. En las próximas semanas, la intendencia pedirá a la Justicia derribar casas ubicadas en terrenos privados que no hayan cumplido con la ordenanza municipal de construcción. “La intendencia es la policía territorial”, afirmó Alfaro.