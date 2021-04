Delitos informáticos en auge por la pandemia: indagan a banda porteña y a bancarios por estafas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasaron casi tres meses desde que una licenciada en enfermería recibió una tarjeta internacional en su casa por correo. En el primer resumen de cuenta le vino una deuda de US$ 5,9 por una aplicación vinculada a Apple. Como no conocía o no leyó con atención el resumen de cuenta de la tarjeta, ese gasto le pasó desapercibido.

Al comenzar el segundo mes de poseer el plástico, una aplicación de la tarjeta en su celular le informó que tenía una deuda por US$ 86. No había hecho ninguna compra en dólares.



Esta vez la usuaria sí revisó con detenimiento el estado de cuenta de la tarjeta. Vio que en el segundo mes le llegó por segunda vez el pago a Apple de US$ 5,9. Preocupada, llamó por teléfono a la empresa emisora de la tarjeta y relató que no tenía ningún producto de la marca Apple. Su celular era un Samsung. La funcionaria de la firma emisora de la tarjeta le dijo que concurriera a la empresa a denunciar.



Casos de estafas vinculadas a tarjetas de créditos, vaciamientos de cuentas bancarias mediante hackeos o “cuentos del tío” y maniobras en ventas de aparatos electrónicos en redes sociales, se incrementaron durante la pandemia. Por lo menos cuatro fiscales poseen expedientes sobre maniobras. Esas investigaciones generaron procesamientos de delincuentes.

Desde el segundo semestre del año pasado, el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, indaga hackeos a cuentas de un banco de plaza y transferencias ilegales de dinero a otras instituciones.



Rodríguez también investiga a una banda de argentinos que, mediante llamadas telefónicas, realizaban “el cuento del tío” a personas mayores haciéndose pasar por familiares que solicitaban que entregaran dinero a un supuesto gerente de un banco. El supuesto gerente llegaba a la casa de la víctima y retiraba el dinero en un sobre. Días más tarde, cuando hablaban con sus familiares, las víctimas se enteraban de que habían sido engañadas.



Rodríguez sospechó que funcionarios bancarios habían “pasado” el dato de las víctimas, pero esa presunción nunca se transformó en una línea de investigación por falta de pruebas.

Otra maniobra para tener acceso a cuentas bancarias es investigada por el fiscal Diego Pérez. Mediante mails maliciosos en los que ofrecían herencias y premios millonarios, una banda uruguaya de delincuentes pedía que dueños de cuentas bancarias cambiaran sus contraseñas. Mediante esa metodología, los delincuentes se apoderaban de las claves de las víctimas y vaciaban sus cuentas.

Los delincuentes acceden a información sobre personas mayores con dinero ahorrado. Foto: Shutterstock

Para la Fiscalía ello no quita que esos delincuentes manejaran información de adentro del banco. “Hay una organización, cuyos integrantes tienen especialización y capacitación en temas informáticos, que realiza esas estafas”, dijo Pérez al ser consultado por El País. Y agregó: “Los usuarios quedan expuestos. La investigación dejó de manifiesto la vulnerabilidad y fragilidad del sistema” bancario.



Desde mediados de 2020, la fiscal Sabrina Flores también investiga una denuncia presentada por un usuario de una cuenta bancaria hackeada. La investigación de Flores continúa abierta.



El también fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner, indaga una maniobra a través de Facebook por parte de una organización argentina. Los delincuentes ofrecen préstamos sin clearing y sin garantías. Lackner pidió colaboración de la Policía argentina para dar con otros integrantes de la banda.



Una fuente de la investigación dijo a El País que la sospecha de filtración de información por parte de funcionarios bancarios existe. En una conversación con el jerarca de una de las instituciones bancarias afectadas, un fiscal le dijo: “Ustedes tienen un ‘topo’ ahí adentro. No puede ser que los estafadores siempre pongan la mira en cuentas que tienen dinero”.

“Los cara de niños” y una maniobra que muta En Argentina los denominan los “Cara de Niños” porque los que iban a levantar el dinero a las casas de las víctimas eran personas jóvenes y bien vestidas. En 2017 la banda desembarcó en Uruguay. Dejó un tendal de víctimas. Investigadores de la Dirección de Crimen Organizado identificaron a varios estafadores y ubicaron sus autos gracias a filmaciones. A partir de ahí, los delincuentes dejaron de usar autos; circulan por calles oscuras y usan pelucas para no ser identificados.