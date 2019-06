Clubes firman denuncia contra Wilmar Valdez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reunión se hizo en el quincho del Club River Plate. El grupo de WhastsApp “Fútbol Dignidad”, integrada por equipos de primera división con excepción de Nacional, Peñarol, Defensor y Wanderers, se citó para las 19:00 horas del miércoles 12. El objetivo del encuentro era analizar la presentación de una denuncia contra el expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, sobre hechos no investigados por la Fiscalía en el “affaire audios”.

Una semana más tarde, la denuncia por supuesta estafa contra la AUF durante la administración de Wilmar Valdez ya está lista y apunta a eventuales irregularidades en la reforma del Estadio Centenario, la licitación de las cámaras de identificación facial, la sponsorización de la Selección Nacional y la compra de luces del estadio Luis Franzini. El escrito ya fue firmado por lo menos por diez representantes de clubes de las divisionales A, B y C, según comprobó El País.

Consultada la abogada de los clubes, Silvia Etchebarne, confirmó que la denuncia contra Valdez será presentada entre mañana y pasado porque faltaban algunos clubes por firmar.

“La denuncia es contra Valdez. Los integrantes de su Ejecutivo serán citados como testigos. Ya firmaron clubes de la A, la B y la C”, ratificó Etchebarne.

La profesional es también abogada del lobista Walter Alcántara, quien grabó conversaciones con Valdez cuando éste era presidente de la AUF y divulgó su contenido lo que llevó a la renuncia de aquel.

El caso, denominado “el escándalo de los audios”, fue investigado por la Fiscalía. Alcántara, el dirigente Arturo del Campo y el periodista deportivo, Julio Ríos, no fueron imputados por la Fiscalía de extorsión a Valdez tras una investigación de seis meses.

Valdez dijo ayer a El País que aún no había sido notificado de la denuncia de los clubes y que dará su opinión cuando la misma se efectivice.

El escrito tiene ocho capítulos y un petitorio. Comienza con una introducción donde señala que, en agosto de 2018, se conocieron unos audios que involucraban al escribano Valdez. Posteriormente, dice, estalló en la AUF un escándalo que derivó en la renuncia de este y posterior intervención de la asociación por FIFA y Conmebol.

Los siguientes son los principales puntos de la denuncia:

1) Valdez-Alcantara: “El escribano Valdez fue presidente de Rentistas de 2005 a 2010. Alcántara se presenta ante este y le manifiesta que hay un contratista interesado en dos jugadores y que en la medida que estos pudieran quedar libres, podrían ser llevados a cuadros italianos a iniciar una carrera prometedora allí. El contratista estaba dispuesto a darle una contribución económica al entonces presidente de Rentistas a cambio de dejarlos en situación de “libres”, cosa que efectivamente hizo y fue el mismo Sr. Alcántara el encargado de llevar el dinero”.

2) Luces del Franzini: “A fines del 2016 se pone en marcha el proyecto para iluminar cuatro estadios de diferentes clubes de fútbol. El Sr. Alcántara ofrece los servicios de la Constructora CEI. En 2018, la Fiscal actuante declinó investigar el tema a falta de denuncia de las partes interesadas. En la misma se demuestra que hay un sobrecosto de los precios unitarios respecto del proyecto del Estado del Club Defensor Sporting”.

3) Cancha sintética: “La FIFA pretendía transferir a la AUF una suma importante de dinero para fomentar el fútbol femenino. Sabido que el club Rentistas no contaba con fútbol femenino, por lo que se asoció con otro club que sí lo tenía para poder calificar como destinatario. Rentistas terminó siendo beneficiario de US$ 450.000 para la construcción de la cancha. Pero eso no es la única irregularidad. Sobre Rentistas pesaba una embargo genérico previo. Sin embargo, en el expediente ante la AUF se presentó un certificado notarial sobre que dicho club no tenía embargos. Se pudo saber que la escribana tiene un parentesco con Valdez y que incluso compartían el mismo escritorio”.

Se podría configurar el delito de estafa

El escrito elaborado por la abogada Silvia Etchebarne, señala que existen elementos que ameritan la investigación de la gestión pasada en la AUF, los cuales pueden considerarse como “irregulares” desde el punto de vista estatutario y de “apariencia delictiva”. Y advierte que si el presidente de la Asociación orquesta toda una arquitectura para poder cobrar una “comisión” de un negocio, y para ello recarga el precio de la compra haciéndoselo pasar a su institución como el mejor, sea por barato o sea por ser de mejor calidad, “entonces ingresamos” a la relevancia penal.

Sostiene que la actuación del expresidente de la AUF debería ser siempre apuntar al beneficio de la propia asociación o de los clubes que la integran, pero nunca el propio.

“Es más que obvio que el presidente de la AUF nunca puede estar a la altura de un comisionista, pretender iguales ganancias que aquél, y articular las medidas necesarias, incluyendo los sobrecostos para lograr tales fines ilícitos”, sostiene el documento firmado por los clubes.

Y agrega: “El escribano Valdez además, actuaba por fuera de lo institucional, evadiendo en lo posible las estructuras de la AUF, la que sí utilizaba como plataforma para intervenir en esos negocios”.

Afirma que, en ese caso, se podría tipificar el delito de estafa previsto en el artículo 347 del Código Penal, por cuanto, “mediante estratagemas” se induciría en error para obtener un “beneficio propio e ilícito”.