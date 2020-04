Alcaldesa que insultó a Lacalle Pou declara hoy en Fiscalía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Colombo, alcaldesa del municipio de Ciudad del Plata, en San José, declarará en calidad de indagada hoy martes. La citación se produjo tras realizar una serie de publicaciones con insultos contra el presidente Luis Lacalle Pou.

"Fui citada por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía, en calidad de indagada y no sé por qué", indicó Colombo a El País y agregó que no realizará declaraciones al respecto de las publicaciones.

Las publicaciones se hicieron públicas luego de que un periodista de Radio Kiyú hiciera una recopilación de diferentes comentarios de Colombo en su cuenta de Facebook en contra de Lacalle Pou. Las mismas fueron consignadas por San José Ahora.

"Por qué no te vas a RPMQTP, oligarca, burro, mentiroso, hipócrita. Decí la verdad, (que) los grandes proyectores y empresarios te tienen agarrado de los huevos porque están en plena zafra. A vos te importa un carajo el pueblo, gobernás y gobernarás para la oligarquía ¡Vende patria! Te falta el Fondo Monetario y el corralito. Decile la verdad al pueblo, no a tu pueblo. Nosotros, la mayoría pensante, no te votamos. Infeliz", indicó el 23 de marzo.

El 24 de marzo expresó: "Según el oligarca los femicidios pasan a ser un daño colateral. HDMP. El hambre también, las muertes también, la desesperación de todo un pueblo por falta de empleo, de seguridad, la pérdida de futuro también", indicó.

Si bien la alcaldesa tiene varias publicaciones en su cuenta de Facebook, las que hacen alusión al presidente están con privacidad o fueron borradas, según pudo constatar El País.